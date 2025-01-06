Почему не приходит «тысяча Зеленского» — Finance.ua

Почему не приходит «тысяча Зеленского»
Некоторые украинцы до сих пор ждут выплаты «тысячи Зеленского», хотя подали заявки более 10 дней назад.
Подать заявку на получение «тысячи Зеленского» стало возможным с 1 декабря. Впрочем, некоторые украинцы стали жаловаться, что деньги так и не поступили на счета. Хотя средства должны были зачислиться в течение 10 дней после подачи заявки, сообщает 24 канал.
Как объясняется, это могло произойти по нескольким причинам:
- чрезмерное количество заявок перегрузило систему, поэтому обработка задержалась;
- человеку отказали в выплате, например, из-за пребывания за границей.
Впрочем, гражданам, так и не получившим средства, советуют обратиться в Минэкономики по поводу их начисления.
«Действие является техническим администратором услуги, а за начисление средств отвечает Министерство экономики Украины. Поэтому по вопросу сроков и условий зачисления обратитесь, пожалуйста, в Минэкономики на почте», — говорится в сообщении «Дії».
Напомним, тысячу гривен «Зимней поддержки» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины.
Зимнее пособие в размере тысячи гривен не распространяется на украинцев, находящихся за рубежом. Если они оформят его, им придется возвращать деньги.
Украинцы, не имеющие смартфона, могут оформить «Зимову єПідтримку» в отделениях банков, где получают пенсию.
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