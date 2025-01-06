Почему не приходит «тысяча Зеленского» — Finance.ua

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Почему не приходит «тысяча Зеленского»

Личные финансы
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Почему не приходит «тысяча Зеленского»
Почему не приходит «тысяча Зеленского»
Некоторые украинцы до сих пор ждут выплаты «тысячи Зеленского», хотя подали заявки более 10 дней назад.
Подать заявку на получение «тысячи Зеленского» стало возможным с 1 декабря. Впрочем, некоторые украинцы стали жаловаться, что деньги так и не поступили на счета. Хотя средства должны были зачислиться в течение 10 дней после подачи заявки, сообщает 24 канал.
Как объясняется, это могло произойти по нескольким причинам:
  • чрезмерное количество заявок перегрузило систему, поэтому обработка задержалась;
  • человеку отказали в выплате, например, из-за пребывания за границей.
Впрочем, гражданам, так и не получившим средства, советуют обратиться в Минэкономики по поводу их начисления.
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«Действие является техническим администратором услуги, а за начисление средств отвечает Министерство экономики Украины. Поэтому по вопросу сроков и условий зачисления обратитесь, пожалуйста, в Минэкономики на почте», — говорится в сообщении «Дії».
Напомним, тысячу гривен «Зимней поддержки» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины.
Зимнее пособие в размере тысячи гривен не распространяется на украинцев, находящихся за рубежом. Если они оформят его, им придется возвращать деньги.
Украинцы, не имеющие смартфона, могут оформить «Зимову єПідтримку» в отделениях банков, где получают пенсию.
По материалам:
Телеканал 24
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