До какого числа можно оформить 1000 гривен от Зеленского: разъяснение Минэкономики — Finance.ua

До какого числа можно оформить 1000 гривен от Зеленского: разъяснение Минэкономики Сегодня 10:02 — Личные финансы

До какого числа можно оформить 1000 гривен от Зеленского: разъяснение Минэкономики

Заявку на получение помощи в размере 1000 гривен в рамках программы «Зимова єПідтримка» можно оформить до конца зимы.

Об этом рассказала заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун в эфире « Украинского радио ».

Программа работает с 1 декабря, и по состоянию на вечер 11 декабря через «Дія» было оформлено 6 340 758 заявок на получение помощи.

«Из них 1,6 млн — это заявки на детей, а 1,9 млн — это выплаты, которые будут происходить через „Укрпочту“. Эти выплаты требуют заявки, а происходят по перечню, который предоставлен Минсоцполитики: пенсионеры, получающие пенсию через „Укрпочту“, и люди с инвалидностью I, II группы, которые получают государственную помощь. А для территорий, где происходят боевые действия, это любые категории граждан, которые получают социальные выплаты через „Укрпочту“. Эти люди смогут с помощью 1000 грн заплатить за коммунальные услуги или купить продукты украинского производства», — пояснила она.

По словам заместителя министра, первоначально основным каналом подачи заявок была «Дія». Уже 10 декабря открылся дополнительный канал — банки-партнеры программы. Теперь граждане, не имеющие «Дія», которым 65+, могут оформить заявку, обратившись непосредственно в отделение банка.

С перечнем банков-партнеров программы можно ознакомиться здесь , но также ведется работа по расширению этого списка. На днях к программе должен присоединиться Ощадбанк, отметила Бигун.

«Кроме людей пожилого возраста через банки смогут подать заявку люди, которые по религиозным соображениям не имеют индивидуального налогового номера. Заявку можно подать до 28 февраля 2025 года, то есть до конца зимы. А выплата будет производиться с момента подачи заявки в течение 10 рабочих дней», — добавила представительница Минэкономики.

Справка Finance.ua:

11 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что граждане начали получать первые выплаты в рамках программы «Зимова єПідтримка»;

переводы государственной помощи в размере 1000 гривен уже поступают на банковские карты украинцев;

потратить присланные средства можно на покупку лекарств, оплату коммунальных услуг, а также медицинские и образовательные услуги. Кроме того, есть возможность перевести деньги на помощь ВСУ.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.