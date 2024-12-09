«Тысячу Зеленского» не будут учитывать в среднемесячном совокупном доходе семьи — Finance.ua
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«Тысячу Зеленского» не будут учитывать в среднемесячном совокупном доходе семьи

Личные финансы
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«Тысячу Зеленского» не будут учитывать в среднемесячном совокупном доходе семьи
«Тысячу Зеленского» не будут учитывать в среднемесячном совокупном доходе семьи
Средства, которые украинцы получат по программам «Зимней Поддержки» и «Национального кешбэка», не будут учитываться в среднемесячный совокупный доход семьи при начислении субсидии на оплату коммунальных услуг и льгот.
Соответствующее постановление принял Кабинет Министров, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, правительство внесло изменения в Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи и в Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи в части незачисления в среднемесячный совокупный доход семьи (домохозяйства) единовременной помощи «Зимняя поддержка» и «Национального Кешбэка».

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Кроме того, внесены изменения в Порядок использования средств государственного бюджета для обеспечения социальной защиты граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в части направления выплат единовременного пособия на детей и лиц с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц для прохождения зимнего периода 2024/ 25 года в соответствии с Порядком выплаты единовременного пособия детям и лицам с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц для прохождения зимнего периода 2024/25 года через отделения организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и пособия по фактическому месту жительства (нахождения) получателей, в случае, когда отсутствует техническая возможность перечислять бюджетные средства на счета получателей помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, открытые в учреждении уполномоченного банка.
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Также внесены изменения в постановление КМУ от 20.08.2024 № 952 «О реализации экспериментальных проектов в рамках Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине» в части передачи в Пенсионный фонд Украины и государственное предприятие «Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины» сведений о получателях единовременной помощи «Зимняя поддержка» и «Национального кешбэка».
По материалам:
Діло
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