Обязательно ли украинцам тратить всю «тысячу Зеленского» за раз: разъяснение «Укрпочты» — Finance.ua

Обязательно ли украинцам тратить всю «тысячу Зеленского» за раз: разъяснение «Укрпочты» Сегодня 10:12 — Личные финансы

Обязательно ли украинцам тратить всю «тысячу Зеленского» за раз: разъяснение «Укрпочты»

Выплата «тысячи Зеленского» через «Укрпочту» производится в формате талонов, которые можно использовать частями, минимальная сумма расхода за один талон — 200 гривен. Программа позволяет распределить денежные средства на несколько покупок или платежей в течение трех месяцев.

Об этом OBOZ.UA рассказали в контакт-центре «Укрпочты». Эти средства не выдаются наличными или перечислением на банковскую карту, а реализуются в виде талонов. Талоны можно использовать по частям, что позволяет распределить выплату на несколько платежей или покупок.

Как работает система талонов

Выплата в 1000 гривен через «Укрпочту» оформляется в виде талонов, максимальное количество которых не может превышать три штуки, каждый из которых можно использовать на всё, что предусмотрено программой. При этом минимальная сумма одного талона составляет 200 гривен. Например:

один талон можно потратить на оплату коммунальных услуг;

другой — для приобретения лекарств, бытовой химии или печатных изданий;

третий талон можно использовать для пополнения мобильного счета, оформления подписки на газеты или благотворительного взноса на поддержку ВСУ.

Талоны не ограничивают выбор среди предусмотренных программой расходов, но вся сумма 1000 гривен должна быть использована в пределах трех платежей. Если сумма покупки меньше номинала талона, остаток не возвращается, поэтому важно планировать расходы в соответствии с минимальной суммой в 200 гривен.

На что можно потратить выплату

Список услуг и товаров, на которые можно использовать выплату, довольно широкий. А именно:

оплата коммунальных услуг;

приобретение лекарств, включенных в перечень «Укрпочты»;

пополнение счетов мобильной связи;

оформление подписки на периодические издания;

приобретение печатной корреспонденции или других товаров, которые предлагает «Укрпочта»;

благотворительные взносы, например, на поддержку ВСУ.

Выплата доступна только лицам, получающим пенсии или социальные выплаты через «Укрпочту». Чтобы воспользоваться программой:

во время выплатного периода ( с 4 по 25 число месяца ) необходимо посетить отделение Укрпочты;

) необходимо посетить отделение Укрпочты; проверить свою фамилию в списках, которые отправляются по почте государственными органами, а именно Пенсионным фондом Украины (ПФУ);

если вы в списке, средства автоматически становятся доступными для использования в виде талонов.

Все неиспользованные средства в виде талонов должны быть израсходованы до истечения трехмесячного периода программы. По истечении этого срока неиспользованные суммы возвращаются в Пенсионный фонд. Поэтому важно своевременно планировать покупки или платежи во избежание потери выплаты.

Обозреватель По материалам:

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