Шмыгаль анонсировал аудит получателей «тысячи Зеленского» — Finance.ua

Шмыгаль анонсировал аудит получателей «тысячи Зеленского» Сегодня 14:33 — Личные финансы

Шмыгаль анонсировал аудит получателей «тысячи Зеленского»

Зимняя помощь в размере тысячи гривен не распространяется на находящихся за рубежом украинцев. Если они оформят ее, им придется возвращать деньги.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

Глава правительства предположил, что украинцев за границей, которые будут оформлять тысячу гривен, может быть «минимальное количество».

«Но мы проведем аудит, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать деньги. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами», — подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что получить тысячу гривен от государства могут только украинцы, находящиеся на территории Украины.

Сначала граждане подтверждают, что они находятся на территории Украины, декларативным способом, а затем это проверяется по реестрам, геолокации и с помощью других программных способов.

Напомним, за первый день работы «Зимней поддержки» украинцы подали уже более 2,5 миллиона заявок на тысячу гривен помощи, почти полмиллиона из них — на выплату детям.

Тысячу гривен «Зимней поддержки» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).

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