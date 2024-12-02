«Зимова єПідтримка»: в «Укрпочте» объяснили, как получить тысячу гривен — Finance.ua

«Зимова єПідтримка»: в «Укрпочте» объяснили, как получить тысячу гривен Сегодня 11:00 — Личные финансы

«Зимова єПідтримка»: в «Укрпочте» объяснили, как получить тысячу гривен

С 4 декабря через «Укрпочту» 1000 гривен по программе «Зимова єПідтримка» получат те люди, которые обычно получают пенсии и субсидии через «Укрпочту».

Механизм максимально прост, но следует понимать, что почта не выдает эту тысячу гривен наличными. Детали в эфире телемарафона рассказал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Не надо писать никакие заявления, не надо никуда приходить. У каждого из этих людей есть свой день. То есть, не надо за один день всем приходить, создавать очереди. Как обычно, если в дом приходила почтальон и приносила пенсию, точно так вы можете подождать почтальона в свой день. Она придет, вы решите, как именно как вы будете тратить эту тысячу гривен — или на коммунальные платежи, или на продукты, или на лекарства, или на какие-то другие товары украинского производства. И „Укрпочта“ сможет вам их доставить. Поэтому максимально простой и удобный процесс для людей», — подчеркнул Смелянский.

Безусловно, особое внимание людям, проживающим на линии фронта, потому что там часто «Укрпочта» — единственная компания, где можно получить и главное потратить эти средства.

«Поэтому начинаем именно там», — добавил он.

По его словам, эти средства можно использовать в течение трех месяцев — декабрь, январь, февраль. В общей сложности, у «Укрпочты» чуть более 2 миллионов пенсионеров и получателей субсидий, то есть именно эти точно так же смогут получить зимнюю поддержку.

«Где-то 2 млн 100 тысяч — 2 млн 200 тысяч жителей Украины смогут получить уже с 4 декабря», — отметил Смелянский.

Также, отвечая на уточняющий вопрос, может ли обратиться в «Укрпочту» для получения зимней поддержки человек, у которого нет «Дії», он ответил: «Согласно текущим правилам, пока нет».

«Согласно текущим правилам, через „Укрпочту“ могут получать люди старше 60 лет, инвалиды 1 и 2 категории, получающие пенсии и субсидии через „Укрпочту“. Если вы получаете эти пенсии и субсидии через банк, вы старше 65 лет, то можете обратиться в свой банк и они должны вам помочь. Другое дело, что люди могут потратить эту тысячу гривен, если они уже получили на карту, через „Укрпочту“ на украинские товары», — пояснил Смелянский.

Генеральный директор «Укрпочты» обратил внимание, что средства зимней поддержки в наличной форме отделения не выплачивают.

«Я хочу, чтобы все понимали, «Укрпочта» не выдает тысячу гривен наличными. Это условные тысяча гривен, которые начислены этим 2 млн украинцев и они должны потратить на тот перечень услуг, который определен правительством. А именно, коммунальные платежи, лекарства, продукты, моющие средства, товары украинского производства в отделениях «Укрпочты», — акцентировал он.

Смелянский добавил, что был определен перечень товаров исключительно украинского производства, на которые можно будет потратить эти средства. Мы их запрограммировали через наши терминалы для того, чтобы был контроль. И, таким образом, люди, которые получат эту тысячу гривен, смогут ее потратить", — резюмировал он.

УНІАН По материалам:

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