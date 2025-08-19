Учителя будут получать доплату 2 тыс. грн и в 2026 году — Лисовой Сегодня 14:32 — Личные финансы

Учителя будут получать доплату 2 тыс. грн и в 2026 году — Лисовой

В 2026 году правительство сохранит ежемесячную доплату учителям в 2 тыс. грн.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в ходе презентации Программы действий правительства, передает «Интерфакс-Украина».

«В проекте бюджета на 2026 год предусмотрены средства для сохранения надбавки за работу в сложных условиях для педагогических работников. Она будет выплачиваться в объеме 2 тыс. грн», — заявил Лисовой.

Он также добавил, что совместно с Министерством финансов идет работа над тем, чтобы найти возможность для дальнейшего повышения доходов педагогов сверх уже заложенной суммы.

В мае Оксен Лисовой заявлял, что если будет найдено дополнительное финансирование, то сумма «учительской доплаты» может быть увеличена в 2026 году.

Напомним, в ноябре 2024 года педагогам государственных и коммунальных школ ввели следующие выплаты:

с 1 января 2025 года — 1,3 тыс. грн (1 тыс. грн «на руки»);

с 1 сентября 2025 года и до окончания или отмены военного положения — 2,6 тыс. грн (2 тыс. грн «на руки»).

Председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак ранее сообщал , что в школах критически не хватает молодых специалистов, однако страна в условиях полномасштабной войны не может позволить себе увеличение зарплат учителям

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташков заявлял , что на этот год в государственном бюджете заложено более 103 миллиардов гривен на заработные платы учителей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.