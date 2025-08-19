Учителя будут получать доплату 2 тыс. грн и в 2026 году — Лисовой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Учителя будут получать доплату 2 тыс. грн и в 2026 году — Лисовой

Личные финансы
20
Учителя будут получать доплату 2 тыс. грн и в 2026 году — Лисовой
Учителя будут получать доплату 2 тыс. грн и в 2026 году — Лисовой
В 2026 году правительство сохранит ежемесячную доплату учителям в 2 тыс. грн.
Об этом рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в ходе презентации Программы действий правительства, передает «Интерфакс-Украина».
«В проекте бюджета на 2026 год предусмотрены средства для сохранения надбавки за работу в сложных условиях для педагогических работников. Она будет выплачиваться в объеме 2 тыс. грн», — заявил Лисовой.
Он также добавил, что совместно с Министерством финансов идет работа над тем, чтобы найти возможность для дальнейшего повышения доходов педагогов сверх уже заложенной суммы.
В мае Оксен Лисовой заявлял, что если будет найдено дополнительное финансирование, то сумма «учительской доплаты» может быть увеличена в 2026 году.
Напомним, в ноябре 2024 года педагогам государственных и коммунальных школ ввели следующие выплаты:
  • с 1 января 2025 года — 1,3 тыс. грн (1 тыс. грн «на руки»);
  • с 1 сентября 2025 года и до окончания или отмены военного положения — 2,6 тыс. грн (2 тыс. грн «на руки»).
Читайте также
Председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак ранее сообщал, что в школах критически не хватает молодых специалистов, однако страна в условиях полномасштабной войны не может позволить себе увеличение зарплат учителям
Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташков заявлял, что на этот год в государственном бюджете заложено более 103 миллиардов гривен на заработные платы учителей.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems