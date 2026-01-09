0 800 307 555
Украинцы после 65 лет будут получать паспорта без срока действия

Украинцы после 65 лет будут получать паспорта без срока действия
Украинцы после 65 лет будут получать паспорта без срока действия
Гражданам, достигшим 65-летнего возраста, не нужно будет обменивать внутренний паспорт каждые 10 лет. Паспорт (ID-карта) для таких лиц теперь будет действовать бессрочно.
Об этом сообщила Государственная миграционная служба.
В соответствии с Законом Украины № 3709-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за границей», определены новые сроки действия паспорта гражданина Украины (ID-карты) в зависимости от возраста человека.

Сроки действия паспорта гражданина Украины:

  • до 18 лет — паспорт оформляется сроком на 4 года;
  • от 18 до 65 лет — срок действия составляет 10 лет;
  • от 65 лет и старше — паспорт оформляется бессрочно.
С учетом международных стандартов к проездным документам, в таких случаях в графе «действителен» датой окончания срока действия паспорта является дата, которая наступает через 50 лет с даты выдачи такого паспорта.
Введение бессрочных ID-карт для лиц старше 65 лет имеет ряд практических преимуществ:
  • уменьшение количества административных процедур;
  • повышение удобства для пожилых граждан и их семей;
  • соответствие современным стандартам документов, удостоверяющих личность.
Бессрочное действие распространяется только на внутренний паспорт гражданина Украины (ID-карту).
Срок действия загранпаспорта остается неизменным и составляет 10 лет, независимо от возраста человека.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 25 декабря 2025 года в Украине действует порядок одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.
Постановление правительства закрепило на постоянной основе возможность за один визит одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт. Услуга доступна как для одного лица, так и для оформления документов для себя и загранпаспорта или паспортов ребенку или детям, достигшим или не достигшим 14-летнего возраста.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
