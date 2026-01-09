Украинцы после 65 лет будут получать паспорта без срока действия Сегодня 15:04 — Личные финансы

Гражданам, достигшим 65-летнего возраста, не нужно будет обменивать внутренний паспорт каждые 10 лет. Паспорт (ID-карта) для таких лиц теперь будет действовать бессрочно.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба.

В соответствии с Законом Украины № 3709-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за границей», определены новые сроки действия паспорта гражданина Украины (ID-карты) в зависимости от возраста человека.

Сроки действия паспорта гражданина Украины:

до 18 лет — паспорт оформляется сроком на 4 года;

от 18 до 65 лет — срок действия составляет 10 лет;

от 65 лет и старше — паспорт оформляется бессрочно.

С учетом международных стандартов к проездным документам, в таких случаях в графе «действителен» датой окончания срока действия паспорта является дата, которая наступает через 50 лет с даты выдачи такого паспорта.

Введение бессрочных ID-карт для лиц старше 65 лет имеет ряд практических преимуществ:

уменьшение количества административных процедур;

повышение удобства для пожилых граждан и их семей;

соответствие современным стандартам документов, удостоверяющих личность.

Бессрочное действие распространяется только на внутренний паспорт гражданина Украины (ID-карту).

Срок действия загранпаспорта остается неизменным и составляет 10 лет, независимо от возраста человека.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 25 декабря 2025 года в Украине действует порядок одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

Постановление правительства закрепило на постоянной основе возможность за один визит одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт. Услуга доступна как для одного лица, так и для оформления документов для себя и загранпаспорта или паспортов ребенку или детям, достигшим или не достигшим 14-летнего возраста.

