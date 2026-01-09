Стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать Сегодня 16:10 — Личные финансы

С 1 января 2026 г. в Украине началась декларационная кампания, в ходе которой граждане должны задекларировать доходы, полученные в течение 2025 года.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Кто обязан подавать декларацию

Налоговую декларацию обязательно подают физические лица, получавшие в 2025 году:

доходы, с которых налог не удерживался при выплате, но они не освобождены от налогообложения;

доходы от лиц, не являющихся налоговыми агентами (например, от других граждан);



иностранные доходы;



доходы от предпринимательской деятельности (кроме ФЛП на упрощенной системе);



доходы от независимой профессиональной деятельности (адвокаты, нотариусы, аудиторы и т. п. );



); другие доходы в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.



Также декларацию подают:

иностранцы, которые по итогам 2025 года приобрели статус налогового резидента Украины — они декларируют как доходы с Украины, так и иностранные;

граждане-резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства — не позднее 60 календарных дней до выезда.



Кому декларацию подавать не нужно

Считается, что обязанность подачи декларации исполнена, если гражданин получал:

доходы, которые не включаются в налогооблагаемый доход в соответствии с Кодексом;

доходы исключительно от налоговых агентов (например, заработная плата);



доходы от продажи, обмена, дарения имущества, которые не облагаются налогом или облагаются по нулевой ставке;



наследство, которое облагается налогом по нулевой ставке или с которого налог уже уплачен.



Другие случаи, когда декларация не подается, также прямо определены Налоговым кодексом Украины.

Сроки подачи декларации

Для большинства физических лиц предельный срок подачи декларации — до 1 мая 2026 года.

Форма декларации об имущественном положении и доходах утверждена приказом Министерства финансов Украины и единая для всех граждан.

Налоговая скидка

Граждане имеют право добровольно подать декларацию, чтобы воспользоваться налоговой скидкой (например, по расходам на обучение, страхование, ипотеку и т. п. ):

декларацию для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря 2026 года включительно;

вместе с декларацией подаются копии документов, подтверждающих понесенные расходы.



