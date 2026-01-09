0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать

Личные финансы
48
Стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать
Стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать
С 1 января 2026 г. в Украине началась декларационная кампания, в ходе которой граждане должны задекларировать доходы, полученные в течение 2025 года.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Кто обязан подавать декларацию

Налоговую декларацию обязательно подают физические лица, получавшие в 2025 году:
  • доходы, с которых налог не удерживался при выплате, но они не освобождены от налогообложения;
  • доходы от лиц, не являющихся налоговыми агентами (например, от других граждан);
  • иностранные доходы;
  • доходы от предпринимательской деятельности (кроме ФЛП на упрощенной системе);
  • доходы от независимой профессиональной деятельности (адвокаты, нотариусы, аудиторы и т. п.);
  • другие доходы в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.
Также декларацию подают:
  • иностранцы, которые по итогам 2025 года приобрели статус налогового резидента Украины — они декларируют как доходы с Украины, так и иностранные;
  • граждане-резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства — не позднее 60 календарных дней до выезда.

Кому декларацию подавать не нужно

Считается, что обязанность подачи декларации исполнена, если гражданин получал:
  • доходы, которые не включаются в налогооблагаемый доход в соответствии с Кодексом;
  • доходы исключительно от налоговых агентов (например, заработная плата);
  • доходы от продажи, обмена, дарения имущества, которые не облагаются налогом или облагаются по нулевой ставке;
  • наследство, которое облагается налогом по нулевой ставке или с которого налог уже уплачен.
Другие случаи, когда декларация не подается, также прямо определены Налоговым кодексом Украины.

Сроки подачи декларации

Для большинства физических лиц предельный срок подачи декларации — до 1 мая 2026 года.
Форма декларации об имущественном положении и доходах утверждена приказом Министерства финансов Украины и единая для всех граждан.

Налоговая скидка

Граждане имеют право добровольно подать декларацию, чтобы воспользоваться налоговой скидкой (например, по расходам на обучение, страхование, ипотеку и т. п.):
  • декларацию для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря 2026 года включительно;
  • вместе с декларацией подаются копии документов, подтверждающих понесенные расходы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems