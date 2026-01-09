Стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать
С 1 января 2026 г. в Украине началась декларационная кампания, в ходе которой граждане должны задекларировать доходы, полученные в течение 2025 года.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
Кто обязан подавать декларацию
Налоговую декларацию обязательно подают физические лица, получавшие в 2025 году:
- доходы, с которых налог не удерживался при выплате, но они не освобождены от налогообложения;
- доходы от лиц, не являющихся налоговыми агентами (например, от других граждан);
- иностранные доходы;
- доходы от предпринимательской деятельности (кроме ФЛП на упрощенной системе);
- доходы от независимой профессиональной деятельности (адвокаты, нотариусы, аудиторы
и т. п.);
- другие доходы в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.
Также декларацию подают:
- иностранцы, которые по итогам 2025 года приобрели статус налогового резидента Украины — они декларируют как доходы с Украины, так и иностранные;
- граждане-резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства — не позднее 60 календарных дней до выезда.
Кому декларацию подавать не нужно
Считается, что обязанность подачи декларации исполнена, если гражданин получал:
- доходы, которые не включаются в налогооблагаемый доход в соответствии с Кодексом;
- доходы исключительно от налоговых агентов (например, заработная плата);
- доходы от продажи, обмена, дарения имущества, которые не облагаются налогом или облагаются по нулевой ставке;
- наследство, которое облагается налогом по нулевой ставке или с которого налог уже уплачен.
Другие случаи, когда декларация не подается, также прямо определены Налоговым кодексом Украины.
Сроки подачи декларации
Для большинства физических лиц предельный срок подачи декларации — до 1 мая 2026 года.
Форма декларации об имущественном положении и доходах утверждена приказом Министерства финансов Украины и единая для всех граждан.
Налоговая скидка
Граждане имеют право добровольно подать декларацию, чтобы воспользоваться налоговой скидкой (например, по расходам на обучение, страхование, ипотеку
и т. п.):
- декларацию для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря 2026 года включительно;
- вместе с декларацией подаются копии документов, подтверждающих понесенные расходы.
Поделиться новостью
Также по теме
Стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать
Пенсионеров вводят в заблуждение фейковыми «проверками возраста» — новая «схема»
Украинцы после 65 лет будут получать паспорта без срока действия
Рынок электромобилей Украины в 2025 году установил исторический рекорд
Гранты для предпринимателей — кто может получить 7 тыс. евро
Кто требуется оборонным компаниям: анализ рынка deftech-вакансий