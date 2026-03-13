Сколько зарабатывают маркетологи в IT — данные Djinni

Динамика зарплат в маркетинге выглядит более стабильной, чем во многих других категориях IT

По состоянию на начало марта 2026 года маркетинг — самая большая категория по количеству вакансий на платформе Djinni и четвертая по количеству кандидатов. Средняя зарплата наемных маркетологов с опытом более семи лет составляет примерно от 1800 до 3000 долларов.

Об этом свидетельствует аналитика Djinni.

В поиске насчитывается около 1800 вакансий и около 5200 кандидатов в этой категории, включая подкатегории. В то же время конкуренция среди маркетологов остается одной из самых низких среди крупных специальностей. На одну вакансию приходится менее трех кандидатов.

Зарплаты маркетологов

Как и в других категориях, зарплатные диапазоны в вакансиях обычно выше, чем ожидания кандидатов. Например, специалисты с 5−6 годами опыта, которых нанимали за последние 12 месяцев, в среднем ожидали зарплату на уровне 1500−2600 долларов. В то же время медианный диапазон в вакансиях составлял примерно 2000−4000 долларов.

При этом вакансий для этого уровня опыта немного, среди нанятых специалистов кандидаты с 5−6 годами опыта составляют около 20%. По всей вероятности, часть из них получает оферы на позиции, где работодатели готовы были рассматривать менее опытных кандидатов.

В общем, динамика зарплат в маркетинге выглядит более стабильной, чем во многих других IT-категориях. Наблюдается небольшой рост зарплат у специалистов с опытом более пяти лет, в то время как для кандидатов с тремя годами опыта показатели остаются стабильными.

Количество вакансий

За последние три года доля новичков в маркетинге существенно увеличилась. В январе 2023 среди всех кандидатов без опыта только 1,3% были маркетологами. В настоящее время их доля среди начинающих составляет уже около 6%.

В то же время, именно сеньоры остаются самой большой группой: они составляют почти 50% всех кандидатов в маркетинге.

За последние три года количество вакансий для кандидатов с примерно одним годом опыта выросло в 2,3 раза. Вакансий без требований к опыту стало в четыре раза больше, хотя они все еще составляют менее 10% всех вакансий в категории. Доля вакансий для специалистов с опытом более пяти лет уменьшилась с 7,6% до 3,6%.

Самые популярные подкатегории в вакансиях

В середине 2024 года в категории маркетинга появились подкатегории. Однако почти половина кандидатов до сих пор выбирает общую категорию «Маркетинг».

Самые популярные подкатегории среди кандидатов:

Performance Marketing — 15%;

Social Media — 12%;

Content Writing — 10%.

Среди вакансий больше всего предложений приходится на Social Media (26%), на втором месте — Performance Marketing (22%).

Кандидаты значительно реже, чем требуется в вакансиях, указывают в навыках Media Buying или Affiliate Marketing, blog.djinni.co

Конкуренция

В среднем рекламная вакансия получает около семи откликов в месяц. В 2026 году наблюдается небольшой рост, особенно в вакансиях для сеньоров.

Для сравнения, вакансии во фронтенд-разработке получают в среднем около 52 откликов в месяц, а в тестировании — около 40.

Наибольшую активность демонстрируют вакансии без требований к опыту — примерно 10 откликов в месяц. Самая низкая конкуренция в вакансиях для кандидатов с 1−2 годами опыта: около шести откликов на вакансию.

Вакансии для кандидатов с 3−4 лет опыта и более 5 лет получают в среднем 6−7 откликов в месяц. В феврале 2026 года вакансии для сеньоров получили около 8,2 отзыва. Это один из самых высоких показателей за весь период.

