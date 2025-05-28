Доплаты учителям могут возрасти, «если будет найдено дополнительное финансирование» — Лисовой Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Доплаты учителям могут возрасти, «если будет найдено дополнительное финансирование» — Лисовой

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявляет, что если будет найдено дополнительное финансирование, то сумма «учительской доплаты» может быть увеличена в 2026 году.

«В общем, на выполнение статьи закона об образовании нам нужно более 300 млрд грн. Безусловно, сейчас во время войны мы не находим такой суммы», — сказал Лисовой журналистам во вторник в Киеве.

Он отметил, что на 2025 год удалось найти 12 млрд грн дополнительно на то, чтобы установить учителям доплату 1 тыс. грн с января и 2 тыс. грн с сентября.

«Есть поручение президента прорабатывать вопрос повышения заработных плат. У нас есть несколько сценариев: по упрощению структуры зарплаты, по выводу зарплаты как инструмента мотивации для профессионального роста. Но самый дешевый из них начинается с 40 млрд грн дополнительного финансирования. Мы с правительством работаем над этой целью и надеюсь, что мы ее решим», — добавил министр.

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Лисовой заявил, что если правительство будет находить дополнительные ресурсы, которые будут меньше 40 млрд, чтобы запустить один из сценариев, то будет увеличиваться сумма так называемой «учительской доплаты».

То есть, если на следующий год будут найдены еще дополнительные 12 млрд грн, то сумма доплаты увеличится вдвое, если будут найдены дополнительные 24 млрд грн — сумма доплаты увеличится в три раза.

Справка Finance.ua:

согласно принятому в ноябре 2024 года решению правительства установлено, что педагогическим работникам заведений общего среднего образования государственной и коммунальной формы собственности ежемесячно будет производиться доплата за особые условия труда в размере 1,3 тыс. грн (1 тыс. грн «на руки») с 1 января 2025 года;

с 1 сентября 2025 года и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, эта выплата составит 2,6 тыс. грн (2 тыс. грн «на руки»).

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