Лисовой рассказал, при каких условиях в Украине повысят зарплаты учителям — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лисовой рассказал, при каких условиях в Украине повысят зарплаты учителям

Личные финансы
43
Лисовой рассказал, при каких условиях в Украине повысят зарплаты учителям
Лисовой рассказал, при каких условиях в Украине повысят зарплаты учителям
Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что стратегия предусматривает минимум 200 млрд грн дополнительного финансирования на образовательную субвенцию.
Об этом он сказал в ходе часа вопросов правительству.
Оксен Лисовой отметил, что любое решение по увеличению оплаты труда может быть принято правительством только с учетом финансовых возможностей бюджета.
«Поэтому 12 млрд грн, которые мы нашли в этом году для того, чтобы добавить заработную плату учителям — это уже шаг вперед. А сама стратегия, которая у нас есть, предусматривает минимум 200 млрд грн дополнительного финансирования на образовательную субвенцию», — заявил министр образования и науки.
Читайте также
Однако он отметил, что пока этих денег нет.
«Когда будет возможность найти эти средства, безусловно, учителя будут первыми, кому будет поднята заработная плата», — добавил Лисовой.
Напомним, в Министерстве образования сделали важное уточнение по доплате к заработным платам за работу в неблагоприятных условиях («учительская тысяча»). Там подчеркнули, что педагоги имеют право требовать от учебных заведений и местных властей соответствующей выплаты, поскольку она обязательна.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems