Лисовой рассказал, при каких условиях в Украине повысят зарплаты учителям — Finance.ua

Лисовой рассказал, при каких условиях в Украине повысят зарплаты учителям Сегодня 13:32 — Личные финансы

Лисовой рассказал, при каких условиях в Украине повысят зарплаты учителям

Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что стратегия предусматривает минимум 200 млрд грн дополнительного финансирования на образовательную субвенцию.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов правительству.

Оксен Лисовой отметил, что любое решение по увеличению оплаты труда может быть принято правительством только с учетом финансовых возможностей бюджета.

«Поэтому 12 млрд грн, которые мы нашли в этом году для того, чтобы добавить заработную плату учителям — это уже шаг вперед. А сама стратегия, которая у нас есть, предусматривает минимум 200 млрд грн дополнительного финансирования на образовательную субвенцию», — заявил министр образования и науки.

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Однако он отметил, что пока этих денег нет.

«Когда будет возможность найти эти средства, безусловно, учителя будут первыми, кому будет поднята заработная плата», — добавил Лисовой.

Напомним, в Министерстве образования сделали важное уточнение по доплате к заработным платам за работу в неблагоприятных условиях («учительская тысяча»). Там подчеркнули, что педагоги имеют право требовать от учебных заведений и местных властей соответствующей выплаты, поскольку она обязательна.

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