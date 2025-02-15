Какую зарплату получают учителя в Польше и Украине — Finance.ua

Какую зарплату получают учителя в Польше и Украине
В Министерстве образования Польши сообщили о начале общественных консультаций по повышению зарплат учителям. Это делается для того, чтобы частично компенсировать инфляцию и поддержать педагогов, сталкивающихся с финансовыми трудностями.
Об этом пишет издание inpoland.
Зарплаты учителей в Польше после повышения
В зависимости от квалификации педагогам обещают следующие новые оклады (брутто):
- Начинающий учитель — 5153 злотых (52 922 грн)
- Назначенный учитель — 5156 злотых (52 960 грн)
- Дипломированный учитель — 5405 злотых (55 302 грн)
Однако даже эти суммы вызывают возмущение у педагогов. По словам директора варшавской школы Томаша Зевеца, многие педагоги вынуждены работать в нескольких учебных заведениях или выполнять сверхурочную работу, чтобы «свести концы с концами».
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Отсутствие кредитоспособности и низкий социальный статус учителей только усугубляют ситуацию.
Зарплаты учителей в Украине
В 2024 году украинские педагоги получают следующие средние зарплаты:
- Молодой учитель без стажа — 10 574 грн
- Учитель первой категории — 12 906 грн
- Учитель высшей категории — 13 759 грн
Даже для педагогов с более высокой квалификацией украинские оклады более чем в 3,5 раза ниже зарплат молодых польских учителей.
Расходы на жизнь и реальная покупательная способность
Несмотря на то, что номинальные зарплаты в Польше выше, следует учитывать и расходы на жизнь. В Польше цены аренды жилья, коммунальные услуги и продукты значительно превышают украинские.
Несмотря на более высокие номинальные зарплаты, польские учителя тоже вынуждены искать дополнительные источники дохода, чтобы поддерживать достойный уровень жизни.
В обеих странах педагоги не получают должной финансовой оценки за свой труд. Хотя повышение зарплат в Польше является положительным шагом, ситуация требует дальнейших изменений, чтобы обеспечить достойные условия для работы педагогов.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Напомним, в январе этого года заработала программа «Учительская доплата» и педагоги в школах стали получать дополнительную ежемесячную выплату.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет о доплате от 1000 грн «на руки» в зависимости от учебной нагрузки учителя. С сентября такая доплата будет увеличена до 2 тысяч гривен.
Шмыгаль отметил, что в бюджете предусмотрели на этот год 12 млрд грн субвенции, и благодаря этому «Учительскую доплату» получают почти 500 тысяч педагогов.
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