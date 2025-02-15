Какую зарплату получают учителя в Польше и Украине — Finance.ua

Какую зарплату получают учителя в Польше и Украине Сегодня 14:24

Какую зарплату получают учителя в Польше и Украине, Фото: freepik

В Министерстве образования Польши сообщили о начале общественных консультаций по повышению зарплат учителям. Это делается для того, чтобы частично компенсировать инфляцию и поддержать педагогов, сталкивающихся с финансовыми трудностями.

Об этом пишет издание inpoland.

Зарплаты учителей в Польше после повышения

В зависимости от квалификации педагогам обещают следующие новые оклады (брутто):

Начинающий учитель — 5153 злотых (52 922 грн)

Назначенный учитель — 5156 злотых (52 960 грн)

Дипломированный учитель — 5405 злотых (55 302 грн)

Однако даже эти суммы вызывают возмущение у педагогов. По словам директора варшавской школы Томаша Зевеца, многие педагоги вынуждены работать в нескольких учебных заведениях или выполнять сверхурочную работу, чтобы «свести концы с концами».

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Отсутствие кредитоспособности и низкий социальный статус учителей только усугубляют ситуацию.

Зарплаты учителей в Украине

В 2024 году украинские педагоги получают следующие средние зарплаты:

Молодой учитель без стажа — 10 574 грн

Учитель первой категории — 12 906 грн

Учитель высшей категории — 13 759 грн

Даже для педагогов с более высокой квалификацией украинские оклады более чем в 3,5 раза ниже зарплат молодых польских учителей.

Расходы на жизнь и реальная покупательная способность

Несмотря на то, что номинальные зарплаты в Польше выше, следует учитывать и расходы на жизнь. В Польше цены аренды жилья, коммунальные услуги и продукты значительно превышают украинские.

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Несмотря на более высокие номинальные зарплаты, польские учителя тоже вынуждены искать дополнительные источники дохода, чтобы поддерживать достойный уровень жизни.

В обеих странах педагоги не получают должной финансовой оценки за свой труд. Хотя повышение зарплат в Польше является положительным шагом, ситуация требует дальнейших изменений, чтобы обеспечить достойные условия для работы педагогов.

Напомним, в январе этого года заработала программа «Учительская доплата» и педагоги в школах стали получать дополнительную ежемесячную выплату.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет о доплате от 1000 грн «на руки» в зависимости от учебной нагрузки учителя. С сентября такая доплата будет увеличена до 2 тысяч гривен.

Шмыгаль отметил, что в бюджете предусмотрели на этот год 12 млрд грн субвенции, и благодаря этому «Учительскую доплату» получают почти 500 тысяч педагогов.

inpoland По материалам:

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