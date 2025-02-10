Кто может получить штрафы за неофициальную работу в Польше (размеры) — Finance.ua

Кто может получить штрафы за неофициальную работу в Польше (размеры) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Кто может получить штрафы за неофициальную работу в Польше (размеры)

Согласно отчету Государственной инспекции труда Польши, в 2023 году инспекторы провели 1270 проверок, которые показали, что 7,6% работников работают нелегально, из них 20% - иностранцы.

Нелегальная работа для украинцев в Польше имеет много серьезных последствий. Трудоустройство работника без какого-либо договора незаконно. Об этом напоминает Inpoland.net.pl

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Если человек работает нелегально, за него не платятся социальные взносы или налоги. Но в Польше до сих пор не трудно найти людей, которые согласятся работать по-черному.

В 2025 году планируется провести 55 тысяч проверок предприятий.

На что будут обращать внимание

Особое внимание инспекторы будут обращать на законность оформления трудовых отношений, гражданско-правовых договоров и соблюдение нормативно правовых актов по защите прав работников.

Хотя в большинстве случаев для работника, работавшего нелегально, не предусмотрена никакая уголовная или финансовая ответственность.

Но не следует забывать, что работник, работающий нелегально, не имеет права на оплачиваемый отпуск, пособие по болезни, пособие по беременности и родам или компенсацию вследствие несчастного случая на производстве.

Такой работник не может:

претендовать на медицинскую страховку,

его работа не засчитывается в трудовой стаж,

не сможет получить пенсию в будущем.

Какие штрафы и кому

Штраф в размере от 500 до 5000 злотых грозит лицам, которые работают неоформленными, но при этом состоят на учете в центре занятости.

Что касается иностранцев, то за нелегальное трудоустройство их даже могут депортировать из Польши.

Напомним, по данным Главного статистического управления Польши GUS, самая высокая медианная зарплата была в Варшаве — более 8900 злотых. Высокие показатели также отмечены в Кракове (7991 злотых) и в Познани (7248 злотых). Низкие заработки отметили в Варминско-Мазурском воеводстве.

Наивысшее медианное значение зарплат в Польше в горнодобывающей отрасли — 10 819,81 злотых.

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