Румыния остается одной из самых дешевых стран Европейского Союза: почему так — Finance.ua

Румыния остается одной из самых дешевых стран Европейского Союза: почему так Сегодня 21:03 — Личные финансы

Румыния остается одной из самых дешевых стран Европейского Союза: почему так

Румыния остается одной из самых дешевых стран Европейского союза.

Согласно отчету Евростата, по ценам на 36% ниже среднего показателя ЕС, страна уступает только Болгарии, где товары и услуги на 40% дешевле среднего показателя по Европе.

Однако это преимущество относительное, учитывая, что Румыния остается среди государств с самыми низкими доходами и ВВП на душу населения в Союзе.

Данные, опубликованные в июне 2025 г., базируются на потребительских ценах на стандартный набор репрезентативных товаров и услуг, а также на информации о расходах ВВП.

Анализ охватил 36 европейских стран, и Национальный институт статистики (INS) подтверждает, что цены в Румынии значительно ниже средних по ЕС в большинстве потребительских категорий.

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В категории «Еда и безалкогольные напитки» Румыния зафиксировала самый низкий уровень цен, который составляет всего 76% от среднего показателя по Европейскому Союзу.

Словакия (83%)

Польша (87%).

Люксембург (125%) и Дания (120%) являются государствами с самыми дорогими товарами этой группы.

Румыния занимает первое место в разделе «Отдых и культура» с индексом цен 67%, за ней следует Болгария (68%).

Болгария также имеет самые низкие цены на обслуживание жилья, электроэнергию и газ (38%), в то время как у Хорватии самые низкие цены после Болгарии в этой категории — 44%.

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Однако Румыния также является одной из стран с самыми низкими доходами. По данным Евростата, индекс физического объема ВВП на душу населения, скорректированный по паритету покупательной способности (ПКС), в 2024 году составил всего 78% от среднего показателя по ЕС.

Ниже Румынии идут Венгрия и Хорватия (77%), а на последнем месте — Болгария, ВВП на душу населения которой на 34% ниже среднего показателя по Союзу.

начала выдавать шенгенские визы типа C. Условия безвиза Украины с ЕС позволяют украинцам находиться в Румынии не более 90 дней за 180 дней, если они не получают вид на жительство. Напомним , 31 марта 2024 года Румыния официально частично вступила в Шенгенскую зону, а с 1 апреля 2024 годаУсловия безвиза Украины с ЕС позволяют украинцам находиться в Румынии не более 90 дней за 180 дней, если они не получают вид на жительство.

С 1 сентября 2024 г. требования для получения или повторного получения гражданства Румынии будут включать обязательный сбор биометрических данных.

Справка Finance.ua:

В декабре 2023 года исследование, проведенное канадским иммиграционным агентством CanadaCIS, показало, что Румыния входит в десятку стран, в которых легче всего получить гражданство. Исследование проводилось с учетом данных Евростата с 2009 по 2021 год.

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