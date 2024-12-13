Болгария и Румыния получили полноправное членство Шенгенской зоны — Finance.ua

Болгария и Румыния получили полноправное членство Шенгенской зоны Сегодня 12:40

Страны-члены ЕС решили отменить проверку лиц на внутренних сухопутных границах с Болгарией и Румынией и между ними с 1 января 2025 года.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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С момента вступления в ЕС Болгария и Румыния применяли части Шенгенской правовой базы (Шенгенский acquis), в том числе касающиеся внешнего пограничного контроля, сотрудничества полиции и использования Шенгенской информационной системы.

30 декабря 2023 года Совет ЕС принял решение о применении с 31 марта 2024 года остальных частей Шенгенского законодательства и отмене проверок лиц на внутренних воздушных и морских границах.

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Болгария и Румыния окончательно присоединились к Шенгенской зоне.

В настоящее время Шенгенская зона охватывает 29 стран (25 из 27 государств-членов, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) и 420 миллионов человек. Контроль на внутренних границах с Кипром еще не снят, а Ирландия не входит в Шенгенскую зону.

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