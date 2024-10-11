Румыния расширила список товаров из Украины, для импорта которых требуется лицензия — Finance.ua

Румыния расширила список товаров из Украины, для импорта которых требуется лицензия Сегодня 07:07 — Казна и Политика

Румыния расширила список товаров из Украины, импорт которых теперь требует лицензии. Это решение принято правительством страны в ответ на жалобы румынских фермеров о демпинговых ценах на украинскую продукцию.

Об этом сообщает Euractiv.

Как отметил министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу, местные производители птицы сталкиваются с серьезными проблемами из-за импорта яиц и мяса птицы из Украины.

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Эти продукты продаются по ценам, значительно ниже себестоимости румынского производства. В результате правительство решило добавить яйца и мясо птицы в перечень товаров, которые можно импортировать только при наличии лицензии.

Министр пояснил, что защита румынского производства — это приоритет. Он также подчеркнул, что полного запрета на импорт украинских яиц и мяса нет. Лицензии будут выдаваться румынским переработчикам, если в стране возникнет дефицит этих продуктов.

Ранее в октябре 2023 года Румыния уже ввела лицензирование на ввоз зерна и масличных культур из Украины и Молдовы после того, как Еврокомиссия отказалась продолжать запрет на импорт украинского зерна в соседние страны ЕС.

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