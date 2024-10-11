Румыния расширила список товаров из Украины, для импорта которых требуется лицензия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Румыния расширила список товаров из Украины, для импорта которых требуется лицензия

Казна и Политика
21
Румыния расширила список товаров из Украины, импорт которых теперь требует лицензии. Это решение принято правительством страны в ответ на жалобы румынских фермеров о демпинговых ценах на украинскую продукцию.
Об этом сообщает Euractiv.
Как отметил министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу, местные производители птицы сталкиваются с серьезными проблемами из-за импорта яиц и мяса птицы из Украины.
Читайте также
Эти продукты продаются по ценам, значительно ниже себестоимости румынского производства. В результате правительство решило добавить яйца и мясо птицы в перечень товаров, которые можно импортировать только при наличии лицензии.
Министр пояснил, что защита румынского производства — это приоритет. Он также подчеркнул, что полного запрета на импорт украинских яиц и мяса нет. Лицензии будут выдаваться румынским переработчикам, если в стране возникнет дефицит этих продуктов.
Ранее в октябре 2023 года Румыния уже ввела лицензирование на ввоз зерна и масличных культур из Украины и Молдовы после того, как Еврокомиссия отказалась продолжать запрет на импорт украинского зерна в соседние страны ЕС.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.