Болгария попросила ЕС запретить импорт яиц из Украины — Finance.ua

Болгария попросила ЕС запретить импорт яиц из Украины Сегодня 07:04 — Мир

Болгария попросила ЕС запретить импорт яиц из Украины

Европейская комиссия должна запретить импорт яиц происхождением из Украины в Болгарию. С таким требованием выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов во время проходившего в понедельник в Брюсселе заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, пишет «Европейская правда» со ссылкой на сообщение министерства.

По словам министра, отечественное производство сильно страдает от импорта свежих яиц для потребления из Украины.

За первые шесть месяцев текущего 2024 года он достиг 2618 тонн, что является пятикратным увеличением в годовом исчислении. Объявленные импортные цены значительно ниже цен на болгарские яйца, что оказывает серьезное давление на цены на внутреннем рынке, добавил он.

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Министр обосновал просьбу тем, что защитные меры, предпринятые до этого времени на уровне ЕС, не достигают ожидаемого сдерживающего эффекта и не являются достаточным фактором для облегчения ситуации на рынке яиц в Болгарии.

«Каждая страна следит за нормальным ходом бизнес-процессов в своей стране, чтобы защитить интересы своих сельхозпроизводителей», — заявил Тахов.

Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы найти пересечение, на котором будут сохранены права болгарских производителей.

«Мы за твердую поддержку народа Украины, но это ни в коем случае не должно стоить банкротств и нарушать права наших фермеров», — также заявил он.

Министр Тахов уточнил, что речь идет о свежих куриных яйцах, которые кроме большого напряжения также привели к банкротству болгарских птицефабрик.

«Участники Совета также рассмотрели второй год реализации стратегических планов в рамках Совместной аграрной политики», — сказал Тахов.

Економічна Правда По материалам:

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