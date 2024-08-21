Болгария требует от ЕС защиты от роста импорта яиц из Украины — Finance.ua
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Болгария требует от ЕС защиты от роста импорта яиц из Украины

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Болгария требует от ЕС защиты от роста импорта яиц из Украины
Болгария требует от ЕС защиты от роста импорта яиц из Украины
Болгария обратилась в Европейскую комиссию с просьбой защитить своих производителей от чрезмерного импорта яиц из Украины.
Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов, сообщает BNR.
«Болгария требует от Еврокомиссии задействовать защитный механизм в отношении болгарских производителей яиц в связи с чрезмерным импортом из Украины», — заявил он.
На встрече с представителями Ассоциации промышленного птицеводства Тахов сообщил, что уже сделал первый шаг, представив данные о сложившейся в секторе ситуации на заседании Совета министров в Брюсселе.
Совместными усилиями нескольких государств-членов был введен механизм, активирующий тарифную квоту. В случае превышения этой квоты на импорт украинских яиц будет применяться пошлина.
Министр отметил, что для введения защитных мер Брюссель должен в течение четырех месяцев провести оценку состояния рынка ЕС или отдельных стран-членов по соответствующим продуктам. Болгария надеется, что ЕС примет меры по защите местных производителей от неблагоприятных последствий избыточного импорта.
В прошлом году Европейский Союз разрешил пяти странам ввести запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, оставив возможность транзита.
Однако Польша, Румыния, Словакия и Венгрия настаивали на продолжении запрета на импорт украинского зерна.
При этом Болгария пошла по неожиданному пути и одобрила предложение отказаться от продления запрета на импорт украинских товаров.
По материалам:
РБК-Україна
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