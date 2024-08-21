Болгария требует от ЕС защиты от роста импорта яиц из Украины — Finance.ua

Болгария требует от ЕС защиты от роста импорта яиц из Украины Сегодня 13:35

Болгария требует от ЕС защиты от роста импорта яиц из Украины

Болгария обратилась в Европейскую комиссию с просьбой защитить своих производителей от чрезмерного импорта яиц из Украины.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов, сообщает BNR.

«Болгария требует от Еврокомиссии задействовать защитный механизм в отношении болгарских производителей яиц в связи с чрезмерным импортом из Украины», — заявил он.

На встрече с представителями Ассоциации промышленного птицеводства Тахов сообщил, что уже сделал первый шаг, представив данные о сложившейся в секторе ситуации на заседании Совета министров в Брюсселе.

Совместными усилиями нескольких государств-членов был введен механизм, активирующий тарифную квоту. В случае превышения этой квоты на импорт украинских яиц будет применяться пошлина.

Министр отметил, что для введения защитных мер Брюссель должен в течение четырех месяцев провести оценку состояния рынка ЕС или отдельных стран-членов по соответствующим продуктам. Болгария надеется, что ЕС примет меры по защите местных производителей от неблагоприятных последствий избыточного импорта.

В прошлом году Европейский Союз разрешил пяти странам ввести запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, оставив возможность транзита.

Однако Польша, Румыния, Словакия и Венгрия настаивали на продолжении запрета на импорт украинского зерна.

При этом Болгария пошла по неожиданному пути и одобрила предложение отказаться от продления запрета на импорт украинских товаров.

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