Румыния может присоединиться к Шенгенской зоне с сухопутными границами в марте 2025 года — Finance.ua

Румыния может присоединиться к Шенгенской зоне с сухопутными границами в марте 2025 года Сегодня 08:33

Румыния может присоединиться к Шенгенской зоне с сухопутными границами в марте 2025 года

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что полное членство в Шенгене с точки зрения сухопутных границ может наступить в марте 2025 года. Об этом сообщает Schengen.News

Напомним, Румыния частично вошла в Шенгенскую зону по воздуху и морю 31 марта 2024 года, но контроль на сухопутной границе все еще сохраняется.

24 ноября 2024 г. в Румынии состоятся президентские выборы. Если ни один кандидат не наберет второго голоса, второй тур выборов состоится 8 декабря 2024 года.

Накануне президентских выборов премьер-министр Румынии заявил, что решение о присоединении сухопутной границы может быть принято до второго тура президентских выборов 8 декабря.

Чолаку сказал, что Комитет постоянных представителей в Европейском Союзе (COREPER) на заседании Совета юстиции и внутренних дел 13 декабря примет решение о полном присоединении Румынии к Шенгенской зоне на основе голосования COREPER.

В случае положительного решения, контроль на сухопутной границе будет отменен до весны 2025 года.

Справка Finance.ua:

В декабре прошлого года исследование, проведенное канадским иммиграционным агентством CanadaCIS, показало, что Румыния входит в десятку стран, в которых легче всего получить гражданство. Исследование проводилось с учетом данных Евростата с 2009 по 2021 год.

С 1 сентября требования для получения или повторного получения гражданства Румынии будут включать обязательный сбор биометрических данных. Решение принято после новых изменений в Закон о гражданстве Румынии №. 21/1991.

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