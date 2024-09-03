С сентября Румыния обязывает заявителей на гражданство предоставлять свои биометрические данные — Finance.ua

С сентября Румыния обязывает заявителей на гражданство предоставлять свои биометрические данные
С 1 сентября требования для получения или повторного получения гражданства Румынии будут включать в себя обязательный сбор биометрических данных.
Решение было принято после новых изменений в Закон о гражданстве Румынии №. 21/1991.
Об этом сообщает Schengen.News.
Национальный орган по вопросам гражданства заявил, что с 1 сентября заявители должны будут предоставить свое изображение и два отпечатка пальцев.
Там же отмечается, что дети старше 14 лет также подпадают под действие новых изменений, а значит, они также должны будут предоставить как изображение своего лица, так и отпечатки пальцев, когда планируют получить или повторно получить румынское гражданство.
Для лиц младше 14 лет, указанных в заявлении родителей, потребуется только изображение лица.
Заявления о приобретении или требовании гражданства подаются лично
Национальный орган по вопросам гражданства подчеркнул, что с 1 сентября запросы на подачу или повторное заявление на получение гражданства Румынии должны подаваться лично, в том числе всеми несовершеннолетними, указанными в заявлениях родителей.
Присутствие несовершеннолетних также необходимо, если запрос подает один из родителей, уже получивший гражданство Румынии для ребенка, не являющегося частью первоначального запроса других родителей.
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Гражданство Румынии может быть предоставлено иностранным гражданам или лицам без гражданства, способствовавшим популяризации и защите румынской культуры по крайней мере в течение трех лет до подачи запроса. Его также можно потребовать через брак и происхождение.
В июле этого года власти Румынии ввели сбор биометрических данных для заявителей, которые планируют получить гражданство Румынии, объявив, что они начнут заменять бумажные свидетельства о гражданстве электронными картами, содержащими биографические и биометрические данные.
Меры, принятые из-за чрезвычайного постановления, направлены как на внедрение биометрии в процедуру предоставления румынского гражданства, так и на меры, которые обеспечат безопасность всего процесса с помощью передовых ІТ и систем безопасности.
сказал спикер правительства Михай Константин
Кроме того, регламент также ввел правовую основу для Национального органа по гражданству для приобретения оборудования для сбора биометрических данных, а также других ІТ-инструментов.
Такие меры, по словам правительства, были предприняты для того, чтобы согласовать свою процедуру с Общим регламентом защиты данных Европейского Союза (GDPR) и ускорить вступление в Программу безвизового режима США.
Справка Finance.ua:
- В декабре прошлого года исследование, проведенное канадским иммиграционным агентством CanadaCIS, показало, что Румыния входит в десятку стран, в которых легче всего получить гражданство. Исследование проводилось с учетом данных Евростата с 2009 по 2021 год.
- Румыния строит новую автомагистраль до границы с Украиной, которая позволит обеспечить дополнительный доступ Украины к румынским портам в обход Польши, Венгрии и Словакии.
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