С сентября Румыния обязывает заявителей на гражданство предоставлять свои биометрические данные — Finance.ua

С сентября Румыния обязывает заявителей на гражданство предоставлять свои биометрические данные Сегодня 18:10

С сентября Румыния обязывает заявителей на гражданство предоставлять свои биометрические данные

С 1 сентября требования для получения или повторного получения гражданства Румынии будут включать в себя обязательный сбор биометрических данных.

Решение было принято после новых изменений в Закон о гражданстве Румынии №. 21/1991.

Об этом сообщает Schengen.News.

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Национальный орган по вопросам гражданства заявил, что с 1 сентября заявители должны будут предоставить свое изображение и два отпечатка пальцев.

Там же отмечается, что дети старше 14 лет также подпадают под действие новых изменений, а значит, они также должны будут предоставить как изображение своего лица, так и отпечатки пальцев, когда планируют получить или повторно получить румынское гражданство.

Для лиц младше 14 лет, указанных в заявлении родителей, потребуется только изображение лица.

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Заявления о приобретении или требовании гражданства подаются лично

Национальный орган по вопросам гражданства подчеркнул, что с 1 сентября запросы на подачу или повторное заявление на получение гражданства Румынии должны подаваться лично, в том числе всеми несовершеннолетними, указанными в заявлениях родителей.

Присутствие несовершеннолетних также необходимо, если запрос подает один из родителей, уже получивший гражданство Румынии для ребенка, не являющегося частью первоначального запроса других родителей.

Гражданство Румынии может быть предоставлено иностранным гражданам или лицам без гражданства, способствовавшим популяризации и защите румынской культуры по крайней мере в течение трех лет до подачи запроса. Его также можно потребовать через брак и происхождение.

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В июле этого года власти Румынии ввели сбор биометрических данных для заявителей, которые планируют получить гражданство Румынии, объявив, что они начнут заменять бумажные свидетельства о гражданстве электронными картами, содержащими биографические и биометрические данные.

Меры, принятые из-за чрезвычайного постановления, направлены как на внедрение биометрии в процедуру предоставления румынского гражданства, так и на меры, которые обеспечат безопасность всего процесса с помощью передовых ІТ и систем безопасности. сказал спикер правительства Михай Константин

Кроме того, регламент также ввел правовую основу для Национального органа по гражданству для приобретения оборудования для сбора биометрических данных, а также других ІТ-инструментов.

Такие меры, по словам правительства, были предприняты для того, чтобы согласовать свою процедуру с Общим регламентом защиты данных Европейского Союза (GDPR) и ускорить вступление в Программу безвизового режима США.

Справка Finance.ua:

В декабре прошлого года исследование, проведенное канадским иммиграционным агентством CanadaCIS, показало, что Румыния входит в десятку стран, в которых легче всего получить гражданство. Исследование проводилось с учетом данных Евростата с 2009 по 2021 год.

Румыния строит новую автомагистраль до границы с Украиной, которая позволит обеспечить дополнительный доступ Украины к румынским портам в обход Польши, Венгрии и Словакии.



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