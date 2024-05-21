Румыния готовит новый пакет военной помощи Украине — Зеленский
Президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с румынским коллегой Клаусом Иоганнисом сообщил о подготовке Румынией нового пакета военной помощи для Украины.
Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил, что во время разговора поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за готовящийся новый пакет военной помощи.
Он проинформировал президента Иоганниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО разных типов.
Оба президента, по словам Зеленского, договорились ускорить совместную работу над двусторонним соглашением в сфере безопасности.
Зеленский поблагодарил Иоганниса за то, что он подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии, а также за готовность приложить усилия для поощрения участия других стран.
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