Румыния готовит новый пакет военной помощи Украине — Зеленский Сегодня 17:39 — Казна и Политика

Румыния готовит новый пакет военной помощи Украине — Зеленский

Президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с румынским коллегой Клаусом Иоганнисом сообщил о подготовке Румынией нового пакета военной помощи для Украины.

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что во время разговора поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за готовящийся новый пакет военной помощи.

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Он проинформировал президента Иоганниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО разных типов.

Оба президента, по словам Зеленского, договорились ускорить совместную работу над двусторонним соглашением в сфере безопасности.

Зеленский поблагодарил Иоганниса за то, что он подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии, а также за готовность приложить усилия для поощрения участия других стран.

Європейська правда По материалам:

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