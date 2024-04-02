Украина откроет новый пункт пропуска с Румынией: Кабмин принял постановление — Finance.ua
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Украина откроет новый пункт пропуска с Румынией: Кабмин принял постановление

Казна и Политика
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Украина откроет новый пункт пропуска с Румынией: Кабмин принял постановление
Украина откроет новый пункт пропуска с Румынией: Кабмин принял постановление
Кабинет Министров принял постановление, которое позволит открыть новый пункт пропуска между Украиной и Румынией.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
«Одним из ключевых приоритетов остается усиление нашей экономики. Это включает в себя расширение логистики, экспортного потенциала, программы поддержки бизнеса», — заявил Шмыгаль.
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По его словам, сегодня Украина и Румыния строят чрезвычайно выгодное партнерство, и мы должны его постоянно углублять.
«Принимаем постановление, которое позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь — Сигету Мармацией», — сообщил премьер.
Всего на западном направлении планируется создать 9 новых пограничных пунктов пропуска и модернизировать еще 13.
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«Все это даст большие возможности для украинского экспорта и ускорит нашу секторальную интеграцию в Евросоюз», — подытожил глава правительства.
Напомним, ранее правительство одобрило открытие нового пункта пропуска для пассажирского транспорта с Венгрией — «Великая Паладь — Надьгодош» и запуск пустых грузовиков через пункт пропуска «Лужанка — Берегшурань». Пункт пропуска «Великая Паладь» будет работать для легковых автомобилей.
По материалам:
Finance.ua
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