Украина меняет правила пропуска пассажирских автобусов за границу (список пунктов) — Finance.ua

Украина меняет правила пропуска пассажирских автобусов за границу (список пунктов) Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Украина меняет правила пропуска пассажирских автобусов за границу (список пунктов)

Минвосстановления с 22 марта запускает слот международных автобусных перевозок на пунктах пропуска на границе — автобусы смогут пройти границу только в забронированный заранее временной слот.

Об этом рассказал заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в ходе форума «Соединяем людей и города».

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Деркач объяснил, что сейчас все автобусы в порядке живой очереди прибывают в пункт пересечения границы в любое удобное для них время. Часто международные рейсы предусматривают прохождение границы ночью, поэтому в наиболее популярные часы суток образуются очереди на проверку таможенников и пограничников. Но есть часы суток, когда автобусы могут совсем не курсировать.

По данным исследования КМИС, в среднем пассажиры тратят 7 часов на пересечение границы при среднем времени путешествия в 30 часов. То есть прохождение границы занимает четверть всего путешествия.

Слотирование предполагает, что поток пассажирских автобусов «растягивается» в течение суток, а не создает пробки и многочасовые очереди на границе.

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С пятницы, 22 марта, слотирование запускается на трех пунктах пропуска на границе с Польшей и Молдовой: «Ягодин — Дорогуйск», «Мамалыга — Кривая» и «Могилев-Подольский — Отач».

В Минвосстановления убеждены, что такой подход сможет решить проблемы с очередями на границе, а также перекрыть поток мелких нелегальных перевозчиков, ведь забронировать слот в электронном кабинете перевозчика можно только при наличии всех необходимых документов.

В случае если перевозчик не успевает забронировать самый удобный для него слот, у него есть два варианта: бронировать другой временной слот и подстраивать свой маршрут ко времени прохождения границы или ехать на альтернативный пункт пропуска с живой очередью (например, для пункта «Ягодин — Дорогуйск» альтернативным является «Устилуг — Зосин», расположенный неподалеку).

В свою очередь для пассажиров это также означает, что время их рейсов может уменьшиться. По меньшей мере, потому, что все автобусы не смогут одновременно стоять на границе ночью. Это может оказаться проблемой для пассажиров, ведь график поездки — второй наиболее важный фактор выбора билетов после цены.

В перспективе, когда новую систему протестуют, слотирование планируется распространить на остальные пункты пропуска, ведь потребность в альтернативных пунктах пропуска исчезнет.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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