Расширяют протесты: поляки заблокировали два КПП на границе с Германией — Finance.ua

Расширяют протесты: поляки заблокировали два КПП на границе с Германией
Со вчерашнего дня польские фермеры блокируют границу с Германией в направлении Берлина на двух контрольно-пропускных пунктах. Организаторы протестов говорят, что проехать могут только экстренные службы.
Об этом сообщает издание Радио Свобода.
Отмечается, что движение заблокировано на двух КПП: Свецко и Губинку.
По словам организаторов акции, проехать могут только полиция, скорая помощь, пожарная и пограничная службы. Остальные легковые автомобили отправляются на другие пропускные пункты.
Протестующие подчеркнули, что выступают против наплыва сельскохозяйственных продуктов из Украины, беларуси, россии и других стран. Однако блокады на белорусской границе не наблюдается.
«Мы против наплыва не стандартизированной сельскохозяйственной продукции в ЕС. Мы должны соблюдать строгие нормы и предписания, а поступают продукты генетически модифицированные. Потому что ни в Украине, ни в россии, ни в других странах, где продуцируют генетически модифицированную продукцию, нет никаких норм и такая продукция попадает на польский рынок», — рассказал один из организаторов.
Напомним, в Польше местные власти запретили фермерам блокировать некоторые дороги.
Речь идет о важных отрезках дорог, перекрытие которых может парализовать движение автотранспорта в стране, сообщает Gazeta Wyborcza.
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