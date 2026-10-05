Пенсия в Европе: какие страны предлагают лучшие условия для переезда

Выбор страны для пенсии за границей — это не только вопрос стоимости жизни. Важны качество жизни, налоги, возможность получить гражданство, свобода путешествий и даже то, насколько сложно оформить документы. Новый рейтинг показал, что по совокупности этих критериев Европа остается одним из самых сильных направлений для пенсионеров.

В глобальном рейтинге 2026 года сразу шесть европейских стран вошли в топ-10. В то же время, первое место занял Уругвай, а прошлогодний лидер — Португалия — опустился на пятую позицию.

Об этом пишет Еuronews

Какие страны стали лучшими для пенсии

Рейтинг Global Citizen Solutions включает 46 программ для пенсионного проживания и проживания на основе пассивного дохода. Страны оценивали по качеству жизни, свободе передвижения, возможности получить гражданство, налогам, процедуре оформления и расходам.

В топ-10 вошли:

Уругвай Маврикий Испания Латвия Португалия Андорра Италия Греция Австрия Албания

Европа представлена ​​шестью странами в первой десятке: Испанией, Португалией, Латвией, Андоррой, Италией и Грецией.

Чем Европа привлекает пенсионеров

Сильными сторонами европейских программ стали качество жизни, свобода передвижения и возможность получения гражданства. В то же время, главным недостатком называют налоги, причем их уровень существенно отличается в зависимости от страны.

Испания стала лучшей европейской страной для пенсии за границей и заняла третье место в мире. Она занимает пятое место по качеству жизни, а процедура оформления может занять до восьми месяцев. В то же время по налогам страна заняла последнее, 46 место в рейтинге.

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Португалия, которая была первой в мире в 2025 году, в этом году опустилась на пятую позицию. Одной из причин стало увеличение необходимого срока для получения гражданства для большинства заявителей из не входящих в ЕС стран — с пяти до десяти лет.

Налоги, доход и требования к заявителям

Страны отличаются не только налогами, но и требованиями к доходу и оформлению. К примеру, в Португалии для программы достаточно дохода от €920 в месяц, тогда как в Андорре он должен превышать €4 500.

На Кипре при определенных условиях необходимый ежемесячный доход может составить менее 800 евро, а налоговая ставка — 5%. В то же время оформление там может занять более двух лет.

Греция и Южная Италия предлагают специальные режимы налогообложения. В частности, в Греции предусмотрена ставка 7% на иностранные пенсии, но необходимый ежемесячный доход в стране составляет 3500 евро.

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Сколько ждать гражданства

Наличие пути к гражданству является распространенным, но не гарантированным условием программ. По данным рейтинга, 24 программы предусматривают натурализацию в течение пяти лет, еще 17 — в течение шести-десяти лет.

В то же время в Андорре для этого нужно 20 лет. Четыре программы — Мальты, ОАЭ, Ирландии и Бахрейна — не предусматривают стандартного пути к гражданству через пенсионные или программы для людей с пассивным доходом.