Поляки из-за блокады границы могут потерять много рабочих мест — Finance.ua

Поляки из-за блокады границы могут потерять много рабочих мест
Польские фермеры решили отстаивать свои интересы очень радикально. Однако их действия могут нанести вред прежде всего им и другим полякам.
Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Польши.
Польские фермеры снова прибегли к россыпи украинского зерна, на этот раз — на железной дороге. Ситуация обостряется, поэтому польские власти в очередной раз обратились к протестующим с требованием не выходить за рамки мирной акции.
В частности, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский подчеркнул, что в результате действий протестующих может пострадать и сам местный бизнес. Речь идет о значительных потерях рабочих мест, что точно не слишком положительно отразится на местном рынке.
«Полное закрытие границы может привести к приостановке польского сельскохозяйственного экспорта в Украину, что может повлечь за собой потерю многих рабочих мест», — пояснил он в своем открытом письме.
Чиновник также подчеркнул, что Польша экспортировала в Украину товаров на 1,033 миллиарда евро, в то время как импорт составил 1,69 миллиарда евро. Следовательно, Украина остается выгодным рынком для Польши, поэтому министр призвал не наносить ущерб многолетним дружеским отношениям.
После нового инцидента с зерном польские фермеры на фоне всеобщего возмущения несколько ослабили блокаду границы, однако лишь в незначительной степени.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокирование границы с Украиной не является политическим решением правительства, запретить фермерам протестовать они не могут.
«Мне жаль, что возникли такие ситуации, но, с другой стороны, прошу также помнить, что Польша — это демократическая страна, где право на протест просто существует и гарантировано Конституцией. Если есть законный протест, то этот протест просто толерантно воспринимается и защищается», — отметил он.
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