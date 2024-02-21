Поляки из-за блокады границы могут потерять много рабочих мест — Finance.ua

Поляки из-за блокады границы могут потерять много рабочих мест Сегодня 12:47 — Мир

Поляки из-за блокады границы могут потерять много рабочих мест

Польские фермеры решили отстаивать свои интересы очень радикально. Однако их действия могут нанести вред прежде всего им и другим полякам.

Польские фермеры снова прибегли к россыпи украинского зерна, на этот раз — на железной дороге. Ситуация обостряется, поэтому польские власти в очередной раз обратились к протестующим с требованием не выходить за рамки мирной акции.

Читайте также До зернового конфликта. Что Украина экспортировала и импортировала из Польши

В частности, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский подчеркнул, что в результате действий протестующих может пострадать и сам местный бизнес. Речь идет о значительных потерях рабочих мест, что точно не слишком положительно отразится на местном рынке.

«Полное закрытие границы может привести к приостановке польского сельскохозяйственного экспорта в Украину, что может повлечь за собой потерю многих рабочих мест», — пояснил он в своем открытом письме.

Чиновник также подчеркнул, что Польша экспортировала в Украину товаров на 1,033 миллиарда евро, в то время как импорт составил 1,69 миллиарда евро. Следовательно, Украина остается выгодным рынком для Польши, поэтому министр призвал не наносить ущерб многолетним дружеским отношениям.

После нового инцидента с зерном польские фермеры на фоне всеобщего возмущения несколько ослабили блокаду границы, однако лишь в незначительной степени.

Читайте также По территории Польши прошло только пять процентов украинской агропродукции — Кубраков

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил , что блокирование границы с Украиной не является политическим решением правительства, запретить фермерам протестовать они не могут.

«Мне жаль, что возникли такие ситуации, но, с другой стороны, прошу также помнить, что Польша — это демократическая страна, где право на протест просто существует и гарантировано Конституцией. Если есть законный протест, то этот протест просто толерантно воспринимается и защищается», — отметил он.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.