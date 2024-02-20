Блокирование границы наносит больший ущерб экономике Польши, чем Украины — ассоциация — Finance.ua
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Блокирование границы наносит больший ущерб экономике Польши, чем Украины — ассоциация

Аграрный рынок
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Блокирование границы наносит больший ущерб экономике Польши, чем Украины — ассоциация
Блокирование границы наносит больший ущерб экономике Польши, чем Украины — ассоциация
Экономика Польши потеряет больше средств из-за блокады границы, чем Украина, поскольку существует большой уровень сотрудничества между польскими и украинскими предпринимателями.
Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин в эфире телемарафона.
«По нашим оценкам, происходящие забастовки наносят польскому бюджету и экономике значительный ущерб, даже больше, чем экономике Украины», — заявил Балин.

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По его словам, польская экономика потеряет большую сумму средств, потому что существуют предприятия, имеющие большой уровень кооперации между Украиной и Польшей. А также импортирующие польские товары для украинских потребителей.
Напомним, во вторник польские фермеры ужесточили протесты вблизи ЧП «Медыка-Шегини». Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.

Справка Finance.ua:

  • польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам;
  • также фермеры, блокирующие движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продолжить протест еще на месяц — до апреля.
По материалам:
Економічна Правда
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