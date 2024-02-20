По территории Польши прошло только пять процентов украинской агропродукции — Кубраков Сегодня 19:30 — Аграрный рынок

Экспорт агропродукции из Украины в январе 2024 года совершался морскими перевозками и составил 6,7 млн ​​тонн. А вот транзитом прошло по территории Польши только 0,37 млн ​​тонн агропродукции, что составляет около 5% от общего объема.

Это свидетельствует о том, что заявления польских аграрных ассоциаций о перенасыщении их рынка несправедливы, заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, подчеркнув, что через территорию Польши в 2022 году Украина экспортировала до 1 млн тонн агропродукции в месяц.

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«Со своей стороны Украина делает все возможное для того, чтобы минимизировать любые возможные экономические потери польских фермеров. Мы считаем, что блокада точно играет на руку россии и она уже это использует, показывая, что у нас якобы не все хорошо с нашей дружественной Польшей. Я напомню, что в первые дни полномасштабного вторжения именно братский польский народ принял миллионы украинцев, искавших убежище от войны, а вместе с польскими властями мы запустили стабильную военную логистику», — добавил Кубраков.

По его словам, диалог ведется на всех уровнях. Накануне были проведены срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши по поводу недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта.

Кроме того, статистику по экспорту украинского зерна опубликовала Украинская зерновая ассоциация. Из нее следует, что морским путем из Украины вывозится 87% агропродукции. На долю автоперевозок приходится всего 2%.

Напомним, 20 февраля польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска Медыка-Шегини. Они рассыпали зерно из грузового вагона.

НВ По материалам:

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