Акцию с зерном на границе Украины организовал маргинальный польский политик, — СНБО Сегодня 15:10 — Казна и Политика

Акцию с зерном на границе Украины организовал маргинальный польский политик, — СНБО

Акцию с украинским зерном на украинско-польской границе организовал маргинальный польский политик Рафал Маклер.

«Накануне на границе Украины и Польши польские протестующие высыпали на дорогу зерно из нескольких украинских фур. Эту акцию организовал Рафал Маклер — один из вдохновителей протестов, владелец логистической компании и лидер люблинского центра маргинальной партии «Конфедерация», — отмечается в сообщении в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.

Согласно данным Центра, эта политсила выступает за выход Польши из ЕС, критикует размещение войск НАТО в стране и агитирует за улучшение отношений с рф. Партия не пользуется широкой поддержкой поляков. Сам Маклер баллотировался в 2019 году в Сейм, но неудачно.

«Очередная акция Маклера явно отвечает интересам рф, которая заинтересована в конфликте между украинцами и поляками и уменьшении поддержки Украины со стороны ЕС. Кроме того, эта акция стала на руку полукриминальным польским кругам, подозреваемым в рейдерских схемах на рынке перевозок в ЕС», — подчеркивают в ЦПД.

В СНБО подчеркивают, что деструктивные действия отдельных политиков не должны влиять на партнерские и добрососедские отношения Украины и Польши.

Блокада границы с Украиной — главные новости

Польские фермеры анонсировали с 9 февраля возобновление блокады движения украинских перевозчиков на пунктах пропуска. Причиной таких действий фермеры называют «решение Брюсселя об импорте сельхозпродукции из Украины и пассивность польского правительства».

10 февраля польские фермеры блокировали работу трех пунктов пропуска на границе с Украиной: «Ягодин-Дорогуск», «Рава-Русская-Гребенное» и «Шегини-Медыка».

11 февраля в интернет-сети было распространено видео, на котором зафиксировано, как перед пунктом пропуска «Ягодин-Дорогуск» на украинско-польской границе польские протестующие фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур.

УНІАН По материалам:

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