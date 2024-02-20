Поляки начали жесткие ограничения движения транспорта на границе с Украиной — Finance.ua
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Поляки начали жесткие ограничения движения транспорта на границе с Украиной

Аграрный рынок
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Поляки начали жесткие ограничения движения транспорта на границе с Украиной
Поляки начали жесткие ограничения движения транспорта на границе с Украиной
Польские протестующие приступили к более жесткому ограничению движения транспорта на границе с Украиной.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
В частности, польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска «Медыка-Шегини». Срок завершения такой блокировки не сообщался.
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У пункта пропуска «Долгобычев-Угринов» протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 20 февраля.
С 13.00 до 16.00 польские протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях пограничного пункта «Зосин-Устилуг». При этом они обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью.
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До 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на пункте пропуска «Корчева-Краковец» на выезд из Польши, кроме тех, кто перевозит критические грузы. При этом автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно.
Также поляки с 13:00 20 февраля полностью заблокировали движение на пункте пропуска «Гребенное-Рава-Русская» в обоих направлениях всех категорий транспортных средств, кроме везущих критически важные грузы и гуманитарную помощь.
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До 19:00 организаторы польских протестов намерены полностью заблокировать движение грузовиков на пункте пропуска «Дорогуск-Ягодин» в обоих направлениях.
Напомним, польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.
По материалам:
РБК-Україна
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