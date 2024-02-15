Компания, чьи грузовики повредили на польской границе, потребует возмещения — Finance.ua

Компания, чьи грузовики повредили на польской границе, потребует возмещения Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Компания, чьи грузовики повредили на польской границе, потребует возмещения

Грузовики Everwelle OU (Эстония), которые были повреждены на польской границе протестующими и из которых высыпали зерно, осмотрят и зафиксируют повреждения. После чего компания передаст документы юристам и потребует возмещения.

Об этом сообщил представитель компании Everwelle OU Роман Шафростин.

«До сих пор не нашли виновного в этой ситуации. Если говорить о нашей компании, эти грузовики возвращаются в Украину, мы фиксируем повреждения, поскольку мы не знаем, сколько зерна было утрачено. После того как мы определим потери, мы, конечно, передадим эти документы юристам и потребуем возмещения, возможно, от правительства Польши. Не знаю. Кто должен за это ответить», — отмечает Роман Шафростин.

Справка Finance.ua:

напомним, польские фермеры, протестовавшие возле пункта пропуска «Дорогуск» на границе с Украиной, 11 февраля рассыпали на дорогу зерно из трех украинских грузовиков, следовавших транзитом в Литву;

мэр Львова Андрей Садовый заявил, что зерно рассыпали пророссийские провокаторы. «Украинцы буквально поливают кровью поля, которые родят это зерно. Собирать пшеницу на поле, видевшем войну — это как работать сапером. Такие действия — подлость и позор», — заявил Садовый.

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