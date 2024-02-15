Компания, чьи грузовики повредили на польской границе, потребует возмещения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Компания, чьи грузовики повредили на польской границе, потребует возмещения

Фондовый рынок
33
Компания, чьи грузовики повредили на польской границе, потребует возмещения
Компания, чьи грузовики повредили на польской границе, потребует возмещения
Грузовики Everwelle OU (Эстония), которые были повреждены на польской границе протестующими и из которых высыпали зерно, осмотрят и зафиксируют повреждения. После чего компания передаст документы юристам и потребует возмещения.
Об этом сообщил представитель компании Everwelle OU Роман Шафростин.
«До сих пор не нашли виновного в этой ситуации. Если говорить о нашей компании, эти грузовики возвращаются в Украину, мы фиксируем повреждения, поскольку мы не знаем, сколько зерна было утрачено. После того как мы определим потери, мы, конечно, передадим эти документы юристам и потребуем возмещения, возможно, от правительства Польши. Не знаю. Кто должен за это ответить», — отмечает Роман Шафростин.

Справка Finance.ua:

  • напомним, польские фермеры, протестовавшие возле пункта пропуска «Дорогуск» на границе с Украиной, 11 февраля рассыпали на дорогу зерно из трех украинских грузовиков, следовавших транзитом в Литву;
  • мэр Львова Андрей Садовый заявил, что зерно рассыпали пророссийские провокаторы. «Украинцы буквально поливают кровью поля, которые родят это зерно. Собирать пшеницу на поле, видевшем войну — это как работать сапером. Такие действия — подлость и позор», — заявил Садовый.
По материалам:
AgroPortal.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.