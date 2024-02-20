Польша попросила об отмене «єЧерга» на трех пунктах пропуска — Finance.ua
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Польша попросила об отмене «єЧерга» на трех пунктах пропуска

Мир
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Польша попросила об отмене «єЧерга» на трех пунктах пропуска
Польша попросила об отмене «єЧерга» на трех пунктах пропуска
Польша обратилась в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с просьбой продолжить пилот с отменой «єЧерга» на пунктах пропуска (ЧП) «Нижанковичи-Мальховице», «Угринов-Долгобычев», а также «Рава-Русская-Гребенное».
Об этом заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сообщил в блиц-интервью агентству «Интерфакс-Украина».
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«Сегодня мы получили письмо от польских коллег из Министерства инфраструктуры, которые предложили нам отменить „єЧерга“ еще на ЧП „Рава-Русская-Гребенное“. Мы читаем это и понимаем, что, наверное, наша последняя коммуникация на границе (во время совместного посещения (ПП. — Ред.) не достигла цели. Ведь мы объяснили, что система электронной очереди очень важна для страны, мы показали результат, она действительно действует. И они вроде бы согласились», — сказал Деркач.
В этом письме содержится просьба продолжить пилот с отменой «єЧерга» на «Нижанковичи-Мальховице», «Угринов-Долгобычев», сказал Деркач.

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Ранее сообщалось, что действие соглашения об отмене «єЧерга» для пустого транспорта на ЧП «Нижанковичи-Мальховице» было продлено до 1 марта.
Кроме того, на ЧП «Ягодин-Дорогуск» прекратилось движение грузового транспорта. Там не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Через этот пункт пропуска из Украины не могут выехать пустые грузовики, которые едут за критически необходимыми товарами. Они вынуждены ждать в более чем 15-километровой очереди для пустого транспорта на пункте пропуска «Нижанковичи-Мальховице».
Заблокированными для свободного движения грузовиков остаются «Ягодин-Дорогуск», «Угринов-Долгобычув», «Устилуг-Зосин», «Шегини-Медыка», «Рава-Русская — Гребенное» и «Краковец-Корчова». На территории Польши в очереди находятся 3 тысячи грузовиков.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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