Польша попросила об отмене «єЧерга» на трех пунктах пропуска — Finance.ua

Польша попросила об отмене «єЧерга» на трех пунктах пропуска Сегодня 10:36 — Мир

Польша попросила об отмене «єЧерга» на трех пунктах пропуска

Польша обратилась в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с просьбой продолжить пилот с отменой «єЧерга» на пунктах пропуска (ЧП) «Нижанковичи-Мальховице», «Угринов-Долгобычев», а также «Рава-Русская-Гребенное».

Об этом заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сообщил в блиц-интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Сегодня мы получили письмо от польских коллег из Министерства инфраструктуры, которые предложили нам отменить „єЧерга“ еще на ЧП „Рава-Русская-Гребенное“. Мы читаем это и понимаем, что, наверное, наша последняя коммуникация на границе (во время совместного посещения (ПП. — Ред.) не достигла цели. Ведь мы объяснили, что система электронной очереди очень важна для страны, мы показали результат, она действительно действует. И они вроде бы согласились», — сказал Деркач.

В этом письме содержится просьба продолжить пилот с отменой «єЧерга» на «Нижанковичи-Мальховице», «Угринов-Долгобычев», сказал Деркач.

Ранее сообщалось, что действие соглашения об отмене «єЧерга» для пустого транспорта на ЧП «Нижанковичи-Мальховице» было продлено до 1 марта.

Кроме того, на ЧП «Ягодин-Дорогуск» прекратилось движение грузового транспорта. Там не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Через этот пункт пропуска из Украины не могут выехать пустые грузовики, которые едут за критически необходимыми товарами. Они вынуждены ждать в более чем 15-километровой очереди для пустого транспорта на пункте пропуска «Нижанковичи-Мальховице».

Заблокированными для свободного движения грузовиков остаются «Ягодин-Дорогуск», «Угринов-Долгобычув», «Устилуг-Зосин», «Шегини-Медыка», «Рава-Русская — Гребенное» и «Краковец-Корчова». На территории Польши в очереди находятся 3 тысячи грузовиков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.