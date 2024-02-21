До зернового конфликта. Что Украина экспортировала и импортировала из Польши — Finance.ua

До зернового конфликта. Что Украина экспортировала и импортировала из Польши Сегодня 05:34 — Аграрный рынок

Экспорт аграрной продукции из Польши за 2023 год уменьшился почти вдвое, с 234 тыс. дол. в январе 2023 г. до 128,5 тыс. дол. в декабре 2023 г. В январе 2024 г. сумма экспорта составила 136,34 тыс. дол.

Об этом пишет NV со ссылкой на Минагро.

В январе 2023 года экспорт подсолнечного масла составил 31,697 тыс. дол., в то время как в декабре 2023 года — 28,218 тыс. дол. В январе 2024 экспорт масла составил 27,948 тыс. дол.

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Экспорт соевого масла в январе 2023 года составил 20,35 тыс. дол., в то время как в декабре 2023 года — 16,21 тыс. дол. В январе 2024 года этот показатель равнялся 15,44 тыс. дол.

Экспорт кукурузы в январе 2023 года составил 36,808 тыс. дол., в декабре этот показатель равнялся 2,882 тыс. дол., а в январе 2024 года — 1,879 тыс. дол.

Экспорт сахара составил 4,409 тыс. дол. в январе 2023 года против 2,706 тыс. дол. в декабре 2023 г. В январе 2024 г. этот показатель составлял 3,161 тыс. дол.

Что касается импорта аграрной продукции, то, по данным Минагро, импорт из Польши вырос с 80 тыс. дол. в январе 2023 г. до 95,82 тыс. дол. в декабре 2023 г. В январе 2024 г. этот показатель составил 86,35 тыс. дол.

Импорт сыров вырос с 5,313 тыс. дол. в январе 2023 г. до 9,449 тыс. дол. в декабре 2023 г. В январе 2024 г. импорт сыров составил 6,710 тыс. дол.

Импорт цитрусовых в январе 2023 составил 2,472 тыс. дол., в то время как в декабре 2023 года этот показатель вырос до 3,279 тыс. дол.

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Импорт мяса и субпродуктов птицы в январе 2023 года составил 2,596 тыс. дол., в то время как в декабре 2023 года он равнялся 996 тыс. дол. В январе 2024 г. этот показатель составлял 2,09 тыс. дол.

Ранее сообщалось, что на фоне общенациональной забастовки, которую объявили польские фермеры, 11 февраля возле пункта пропуска Дорогуск на границе с Украиной поляки повредили украинские грузовики и высыпали из них зерно. При этом в Польше заявили о намерении проверить все транзитное зерно из Украины.

13 февраля польские фермеры предупредили, что 20 февраля заблокируют все пункты пропуска на границе с Украиной, а также узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

20 февраля Польша попросила Украину отменить электронную очередь для трех пунктов пропуска.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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