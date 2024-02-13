Польская прокуратура возбудила дело в связи с рассыпанным украинским зерном на границе — Finance.ua

Польская прокуратура возбудила дело в связи с рассыпанным украинским зерном на границе Сегодня 20:40 — Аграрный рынок

Польская прокуратура возбудила дело в связи с рассыпанным украинским зерном на границе

Окружная прокуратура Хелма (Люблинское воеводство) начала расследование в отношении рассыпанного зерна с украинских грузовиков перед переездом в Дорогуске.

Farmer. Об этом сообщили польские издания TVN24

Расследование было начато по двум направлениям — уничтожение имущества и нарушение таможенной безопасности. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Следователи опрашивают свидетелей и документируют доказательства.

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Напомним, 11 февраля в польском Дорогуске, что на границе с Украиной, после оформления в Польшу въехали три грузовика, которыми управляли граждане Украины. Польские фермеры, которые проводят на границе акции протеста, заблокировали движение. В один момент они открыли запломбированные прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась на дорогу.

В полиции Польши заявили, что драк или опасной ситуации не было, а украинские водители повернули обратно в сторону Украины. Правоохранители отметили, что выясняют все подробности происшествия и устанавливают участников акции, которые рассыпали зерно по дороге.

Как писал портал Farmer, аграрии якобы отобрали пробы высыпанного зерна и планируют передать их на исследование на содержание запрещенных веществ.

Посольство Украины в Польше обратилось в полицию из-за инцидента с рассыпанным зерном. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что порча украинского зерна на польской границе недопустима.

«Любой хлебороб должен знать, сколько труда нужно, чтобы вырастить зерно, особенно в военное время. Ради дружественных украино-польских отношений виновники этой провокации должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул Кулеба.

hromadske По материалам:

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