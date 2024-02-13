Польская прокуратура возбудила дело в связи с рассыпанным украинским зерном на границе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польская прокуратура возбудила дело в связи с рассыпанным украинским зерном на границе

Аграрный рынок
10
Польская прокуратура возбудила дело в связи с рассыпанным украинским зерном на границе
Польская прокуратура возбудила дело в связи с рассыпанным украинским зерном на границе
Окружная прокуратура Хелма (Люблинское воеводство) начала расследование в отношении рассыпанного зерна с украинских грузовиков перед переездом в Дорогуске.
Об этом сообщили польские издания TVN24 и Farmer.
Расследование было начато по двум направлениям — уничтожение имущества и нарушение таможенной безопасности. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Следователи опрашивают свидетелей и документируют доказательства.
Читайте также
Напомним, 11 февраля в польском Дорогуске, что на границе с Украиной, после оформления в Польшу въехали три грузовика, которыми управляли граждане Украины. Польские фермеры, которые проводят на границе акции протеста, заблокировали движение. В один момент они открыли запломбированные прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась на дорогу.
В полиции Польши заявили, что драк или опасной ситуации не было, а украинские водители повернули обратно в сторону Украины. Правоохранители отметили, что выясняют все подробности происшествия и устанавливают участников акции, которые рассыпали зерно по дороге.
Читайте также
Как писал портал Farmer, аграрии якобы отобрали пробы высыпанного зерна и планируют передать их на исследование на содержание запрещенных веществ.
Посольство Украины в Польше обратилось в полицию из-за инцидента с рассыпанным зерном. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что порча украинского зерна на польской границе недопустима.
«Любой хлебороб должен знать, сколько труда нужно, чтобы вырастить зерно, особенно в военное время. Ради дружественных украино-польских отношений виновники этой провокации должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул Кулеба.

Изменения на рынке земли: почему это важно 🔍

По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.