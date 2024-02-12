Болгария и Украина договорились об усиленном контроле за экспортом зерновых — Finance.ua

Болгария и Украина договорились об усиленном контроле за экспортом зерновых Сегодня 16:27 — Казна и Политика

Болгария передаст Украине все данные о нарушении некоторыми компаниями режима лицензирования, введенного украинской стороной на экспорт зерна. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Болгарии.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кирил Ватев провел онлайн-встречу с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским.

По его словам, София передаст данные о нарушении компаниями лицензионного режима, введенного украинской стороной для экспорта семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы.

«Министр Ватев (глава Минсельхоза Болгарии. — Ред.) сообщил, что названия компаний, нарушивших режим лицензирования, будут официально отправлены в Украину. Министр Сольский напомнил, что, согласно решению украинского правительства, компании, осуществляющие прерванный транзит, потеряют право на экспорт в течение шести месяцев», — резюмировали в ведомстве.

В то же время министр Ватев напомнил о своей реакции на решение украинского правительства и оглашение на сайте Министерства экономики Украины о смягчении режима лицензирования.

Он отметил, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия в Болгарии защищает интересы болгарских фермеров.

УНН По материалам:

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