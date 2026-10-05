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Уровень сбережений в ЕС снизился, а доля прибыли бизнеса растет до 39%

Мир
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Уровень сбережений в ЕС снизился, а доля прибыли бизнеса растет до 39%
Уровень сбережений в ЕС снизился, а доля прибыли бизнеса растет до 39%
Уровень сбережений домохозяйств в еврозоне снизился до 14,2% во втором квартале 2026 года (по сравнению с 14,4% в первом квартале 2026 года).
Это объясняется более быстрым ростом потребления, чем валового дохода (соответственно +1,3% и +1,1%), пишет Евростат.

Инвестиции

В то же время, уровень инвестиций домохозяйств в еврозоне снизился с 8,4% до 8,3% во втором квартале 2026 года, поскольку валовое накопление основного капитала росло более медленными темпами, чем остающийся в наличии валовой доход (соответственно +0,5% и +1,1%).
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Доля прибыли бизнеса растет до 39,0%

Во втором квартале 2026 года доля прибыли предприятий (нефинансовых корпораций) в еврозоне выросла с 38,4% до 39,0%, поскольку компенсация работникам бизнеса (заработная плата и социальные взносы работодателей) плюс налоги минус субсидии на производство росла медленнее, чем валовая добавленная стоимость (0%).
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Уровень инвестиций в бизнес в еврозоне вырос с 22,5% до 22,7% во втором квартале 2026 года, поскольку валовое наращивание основного капитала предприятиями росло быстрее валовой добавленной стоимости (соответственно +2,9% и +2,0%). Пики во втором, четвертом и первом кварталах 2019 связаны со значительным импортом продуктов интеллектуальной собственности, что отображает последствия глобализации.
Ранее мы писали, что ЕС и Украина определили формат финансирования потребностей на 2026−2027 годы.
Есть хорошие результаты нашего диалога с Еврокомиссией для покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Определили формат, сроки и необходимые шаги для обеспечения полного объема", — написал Зеленский.
По его словам, в дальнейшем в ежемесячном режиме будет проходить координация этой работы, будут согласовываться действия.
«Координация должна быть постоянной. Готовим и дополнительные решения на усиление Украины, нашей защиты, нашего общества», — подчеркнул президент.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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