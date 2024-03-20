Сколько Украина недополучит таможенных платежей за март из-за блокады границы — Finance.ua

Сколько Украина недополучит таможенных платежей за март из-за блокады границы Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Сколько Украина недополучит таможенных платежей за март из-за блокады границы

За март Украина недополучит 6,5 миллиарда гривен поступлений от таможни из-за блокирования границы поляками.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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«6,5 миллиарда гривен. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте. Это полторы полностью обеспеченные всем бригады», — сказал он.

Напомним, как пишут польские СМИ, польские порты не переполнены украинским транзитным зерном, оно не влияет на сбыт польских фермеров. Об этом заявил аналитик сельскохозяйственных рынков InfoGrain Мирослав Марчиняк отраслевому изданию farmer.pl. Согласно сообщению, в последние недели в польских СМИ обсуждается проблема излишков на внутреннем рынке Польши зерна, которое необходимо экспортировать. Его объемы оцениваются в 4−5 млн тонн. «Заявления журналистов и политиков не подкреплены достоверными данными», — подчеркнул Марчиняк.

Также в ближайшие дни Европейская комиссия планирует ввести пошлину в размере 95 евро за тонну на импорт зерновых культур из россии и беларуси, что, по данным Financial Times, может привести к повышению цен на не менее чем 50%.

Эксперты не исключают, что забастовки инспирировали третья (догадайтесь какая) сила, чтобы навредить Украине. Хотя протестные настроения среди польских перевозчиков были до полномасштабной войны.

Украинские компании из-за простоя теряют минимум 1 млн грн в день.

Из-за блокады польской границы уже начал дорожать автогаз. За ним потянутся бензин и дизель. Наши НПЗ, резервуары россияне уничтожали чуть ли не в первую очередь после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022-го. И в этом вопросе мы зависимы от импорта.

Справка Finance.ua:

Действительно ли Украина «заливает» зерном Польшу — ответ дали польские СМИ.

Российское зерно течет в Польшу: за год импорт удвоился. В последние дни в украинских и польских СМИ распространяется информация о росте импорта зерна из россии государствами Евросоюза. Польское издание Businessinsider.com.pl решило проверить данные Центрального статистического управления Польши и Евростата по этому поводу и выяснило, что импорт зерна из россии в Польшу в 2023 году был более чем вдвое выше, чем в 2022 году. Причем, он был самым высоким с 2018 года.

По данным Главного статистического управления Польши, в 2023 году в Польшу приехало 12,7 тыс. тонн зерна из россии — и это самый высокий результат с 2018 года. Годом ранее он составил 6,15 тыс. тонн. Важно, что польские компании не купили у рф ни одного килограмма пшеницы в 2022−23 годах, закупали только гречку, кукурузу, сорго, пшено и рис.

В Минагрополитики объяснили, кто должен компенсировать ущерб из-за рассыпанного зерна в Польше.

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