Поляки полностью блокируют движение фур и автобусов в Польшу — Finance.ua

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Поляки полностью блокируют движение фур и автобусов в Польшу

Казна и Политика
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Поляки полностью блокируют движение фур и автобусов в Польшу
Поляки полностью блокируют движение фур и автобусов в Польшу
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на границе с Украиной, ограничивая движение грузовиков в Польшу на направлениях «Ягодин» и «Рава-Русская».
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии «Укринформ»
По его данным, по состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на пяти пунктах пропуска.
Грузовики в сторону Польши вообще не пропускают из-за пунктов пропуска «Ягодин» и «Рава-Русская». На «Шегини» за сутки пропускают всего несколько грузовиков.
На въезд в Украину через «Ягодин» и «Шегини» польские фермеры пропускают крайне мало грузовиков: 70 и 40 соответственно за минувшие сутки.
В общей сложности на этих пяти направлениях в очередях на территории Польши находится 850 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.
«Согласно информации от польских коллег, ограничение движения автобусов началось сегодня около 11:10. Его организаторы блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска „Медыка“, смежном с украинским пунктом пропуска „Шегини“. Планируют пропускать по одному автобусу в два часа, как на въезд в Украину, да и на выезд», — говорится в сообщении ГНСУ.
Отмечается, что о сроках проведения блокировки движения данной категории транспорта пока не известно.
Перевозчики и граждане призвали учесть эту информацию при планировании своих поездок.
По материалам:
Економічна Правда
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