На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску — Finance.ua
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На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску

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На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску
На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску
Уряд схвалив відкриття нового пункту пропуску для пасажирського транспорту з Угорщиною — «Велика Паладь — Надьгодош» та запуск порожніх вантажівок через пункт пропуску «Лужанка — Берегшурань».
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зазначається, що пункт пропуску «Велика Паладь» працюватиме для легкових автомобілів.
Ключова мета запуску цього пункту пропуску — зменшення навантаження на інші пункти пропуску, які перетинає транспорт з вантажем.
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Пункт пропуску «Лужанка» наразі працює для легкових автомобілів. Завдяки змінам до Угоди його згодом зможуть перетинати і порожні вантажівки вагою понад 7,5 тон.
«Наступним кроком для реалізації цих рішень є схвалення відповідних змін угорськими колегами. Наразі сторонами проводиться відповідна робота для отримання погоджень. Наша задача — запезпечити сталі і ритмічні екпортно-імпортні перевезення», — зауважив Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Він нагадав, що на Угорщину припадає близько 10% вантажопотоку з України, зважаючи на недостатню пропускну здатність українсько-угорського кордону.
Наразі з Угорщиною працює 5 пунктів пропуску, з них для вантажівок лише один — «Чоп — Захонь». За добу його на виїзд з України може перетинати близько 250 вантажівок.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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