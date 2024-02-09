«єЧерга» для автобусів запрацює на всіх пунктах пропуску з ЄС — Finance.ua
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«єЧерга» для автобусів запрацює на всіх пунктах пропуску з ЄС

Технології&Авто
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«єЧерга» для автобусів запрацює на всіх пунктах пропуску з ЄС
«єЧерга» для автобусів запрацює на всіх пунктах пропуску з ЄС
Послуга електронної черги для перетину кордону автобусами з 12 лютого стане доступною на всіх пунктах пропуску з країнами ЄС та Молдовою. Загалом йдеться про 29 пунктів пропуску.
Про це повідомляє у Facebook Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
«Наразі ми масштабуємо „єЧергу“ на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон. Після цього, на основі актуальної мережі маршрутів, ми запропонуємо кожному автобусу часовий проміжок для перетину кордону — відповідний слот. У підсумку маємо отримати кордон без черг та поїздки відповідно до графіка руху», — зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Таким чином, з 12 лютого з 12:00 всі автобуси зможуть перетинати кордон за попереднім записом в системі «єЧерга». Наразі йдеться виключно про реєстрацію в системі для перетину кордону за принципом «реєструйся та їдь».
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За таким правилом «єЧерга» для автобусів діє вже на 8 пунктах пропуску з серпня минулого року.
З 12 лютого до цього переліку будуть додані ще 21 пункти пропуску, зокрема:
  • Ягодин — Дорогуськ;
  • Устилуг — Зосин;
  • Угринів — Долгобичув;
  • Рава-Руська — Гребенне;
  • Краківець — Корчова;
  • Шегині - Медика;
  • Грушів — Будомєж;
  • Смільниця — Кросценко;
  • Ужгород — Вишнє Нємецьке;
  • Малий Березний — Убля;
  • Чоп — Захонь;
  • Лужанка — Берегшурань;
  • Дякове — Халмеу;
  • Порубне — Сірет;
  • Красноїльськ — Вікову де Сус;
  • Дяківці - Раковець;
  • Орлівка — Ісакча;
  • Могилів-Подільський — Отач;
  • Мамалига — Крива;
  • Маяки — Удобне — Паланка;
  • Старокозаче — Тудора;
  • Россошани — Брічень;
  • Серпневе 1 — Басараб’яска;
  • Сокиряни — Окниця;
  • Малоярославець 1 — Чадир-Лунга;
  • Нові Трояни — Чадир-Лунга;
  • Табаки — Мирне;
  • Виноградівка — Вулканешти;
  • Рені - Джурджулешти.
Як зазначили у міністерстві, за час запуску «єЧерги» кордон за електронним записом перетнуло понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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