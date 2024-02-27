На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска — Finance.ua

На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска
Правительство одобрило открытие нового пункта пропуска для пассажирского транспорта с Венгрией — «Большая Паладь — Надьгодош» и запуск пустых грузовиков через пункт пропуска «Лужанка — Берегшурань».
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Отмечается, что пункт пропуска «Большая Паладь» будет работать для легковых автомобилей.
Ключевая цель запуска этого пункта пропуска — уменьшение нагрузки на другие пункты пропуска, которые пересекает транспорт с грузом.
Пункт пропуска «Лужанка» работает для легковых автомобилей. Благодаря изменениям Соглашения его впоследствии смогут пересекать и пустые грузовики весом более 7,5 тонн.
«Следующим шагом для реализации этих решений является одобрение соответствующих изменений венгерскими коллегами. В настоящее время сторонами проводится соответствующая работа по получению согласований. Наша задача — обеспечить постоянные и ритмичные экспортно-импортные перевозки», — отметил Александр Кубраков, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Он напомнил, что на Венгрию приходится около 10% грузопотока из Украины, учитывая недостаточную пропускную способность украинско-венгерской границы.
В настоящее время с Венгрией работает 5 пунктов пропуска, из них для грузовиков только один — «Чоп — Захонь». За сутки его на выезд из Украины может пересекать около 250 грузовиков.
Поделиться новостью