«єЧерга» для автобусов заработает на всех пунктах пропуска с ЕС — Finance.ua

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«єЧерга» для автобусов заработает на всех пунктах пропуска с ЕС

Технологии&Авто
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«єЧерга» для автобусов заработает на всех пунктах пропуска с ЕС
«єЧерга» для автобусов заработает на всех пунктах пропуска с ЕС
Услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля станет доступна на всех пунктах пропуска со странами ЕС и Молдовой. В общей сложности речь идет о 29 пунктах пропуска.
Об этом сообщает в Facebook Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
«Сейчас мы масштабируем „єЧергу“ на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы — соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения», — отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Таким образом, с 12 февраля с 12:00 все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе «єЧерга». Речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу «регистрируйся и уезжай».
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По такому правилу «єЧерга» для автобусов действует уже на 8 пунктах пропуска с августа прошлого года.
С 12 февраля в этот перечень будут добавлены еще 21 пункт пропуска, в частности:
  • Ягодин — Дорогуск;
  • Устилуг — Зосин;
  • Угринов — Долгобычев;
  • Рава-Русская — Гребенное;
  • Краковец — Корчевая;
  • Шегини — Медыка;
  • Грушев — Будомеж;
  • Смильница — Кросценко;
  • Ужгород — Вышнее Немецкое;
  • Малый Березный — Убля;
  • Чоп — Захонь;
  • Лужанка — Берегшурань;
  • Дьяково — Халмеу;
  • Порубное — Сирет;
  • Красноильск — Викова де Сус;
  • Дьяковцы — Раковец;
  • Орловка — Исакча;
  • Могилев-Подольский — Отач;
  • Мамалыга — Кривая;
  • Маяки — Удобное — Паланка;
  • Староказачье — Тудора;
  • Россошаны — Бричень;
  • Серпневое 1 — Басарабяска;
  • Сокиряны — Окница;
  • Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга;
  • Новые Трояны — Чадыр-Лунга;
  • Табаки — Мирное;
  • Виноградовка — Вулканешты;
  • Рени — Джурджулешты.
Как отметили в министерстве, за время запуска «єЧерги» границу по электронной записи пересекло более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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