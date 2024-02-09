«єЧерга» для автобусов заработает на всех пунктах пропуска с ЕС — Finance.ua

«єЧерга» для автобусов заработает на всех пунктах пропуска с ЕС
Услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля станет доступна на всех пунктах пропуска со странами ЕС и Молдовой. В общей сложности речь идет о 29 пунктах пропуска.
Об этом сообщает в Facebook Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
«Сейчас мы масштабируем „єЧергу“ на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы — соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения», — отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Таким образом, с 12 февраля с 12:00 все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе «єЧерга». Речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу «регистрируйся и уезжай».
По такому правилу «єЧерга» для автобусов действует уже на 8 пунктах пропуска с августа прошлого года.
С 12 февраля в этот перечень будут добавлены еще 21 пункт пропуска, в частности:
- Ягодин — Дорогуск;
- Устилуг — Зосин;
- Угринов — Долгобычев;
- Рава-Русская — Гребенное;
- Краковец — Корчевая;
- Шегини — Медыка;
- Грушев — Будомеж;
- Смильница — Кросценко;
- Ужгород — Вышнее Немецкое;
- Малый Березный — Убля;
- Чоп — Захонь;
- Лужанка — Берегшурань;
- Дьяково — Халмеу;
- Порубное — Сирет;
- Красноильск — Викова де Сус;
- Дьяковцы — Раковец;
- Орловка — Исакча;
- Могилев-Подольский — Отач;
- Мамалыга — Кривая;
- Маяки — Удобное — Паланка;
- Староказачье — Тудора;
- Россошаны — Бричень;
- Серпневое 1 — Басарабяска;
- Сокиряны — Окница;
- Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга;
- Новые Трояны — Чадыр-Лунга;
- Табаки — Мирное;
- Виноградовка — Вулканешты;
- Рени — Джурджулешты.
Как отметили в министерстве, за время запуска «єЧерги» границу по электронной записи пересекло более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков.
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