«єЧерга» для автобусов заработает на всех пунктах пропуска с ЕС — Finance.ua

«єЧерга» для автобусов заработает на всех пунктах пропуска с ЕС Сегодня 04:49 — Технологии&Авто

«єЧерга» для автобусов заработает на всех пунктах пропуска с ЕС

Услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля станет доступна на всех пунктах пропуска со странами ЕС и Молдовой. В общей сложности речь идет о 29 пунктах пропуска.

Об этом сообщает в Facebook Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«Сейчас мы масштабируем „єЧергу“ на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы — соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения», — отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Таким образом, с 12 февраля с 12:00 все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе «єЧерга». Речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу «регистрируйся и уезжай».

Читайте также В электронную систему «єЧерга» теперь могут записаться только верифицированные авто

По такому правилу «єЧерга» для автобусов действует уже на 8 пунктах пропуска с августа прошлого года.

С 12 февраля в этот перечень будут добавлены еще 21 пункт пропуска, в частности:

Ягодин — Дорогуск;

Устилуг — Зосин;

Угринов — Долгобычев;

Рава-Русская — Гребенное;

Краковец — Корчевая;

Шегини — Медыка;

Грушев — Будомеж;

Смильница — Кросценко;

Ужгород — Вышнее Немецкое;

Малый Березный — Убля;

Чоп — Захонь;

Лужанка — Берегшурань;

Дьяково — Халмеу;

Порубное — Сирет;

Красноильск — Викова де Сус;

Дьяковцы — Раковец;

Орловка — Исакча;

Могилев-Подольский — Отач;

Мамалыга — Кривая;

Маяки — Удобное — Паланка;

Староказачье — Тудора;

Россошаны — Бричень;

Серпневое 1 — Басарабяска;

Сокиряны — Окница;

Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга;

Новые Трояны — Чадыр-Лунга;

Табаки — Мирное;

Виноградовка — Вулканешты;

Рени — Джурджулешты.

Как отметили в министерстве, за время запуска «єЧерги» границу по электронной записи пересекло более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.