В электронную систему «єЧерга» теперь могут записаться только верифицированные авто — Finance.ua

В электронную систему «єЧерга» теперь могут записаться только верифицированные авто
Система для пересечения границы «єЧерга» углубляет интеграцию с Гостаможслужбой — теперь записаться могут только верифицированные автомобили.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.
«На этой неделе расширен обмен информацией с базой данных Государственной таможенной службы Украины. Теперь Система „єЧерга“ в автоматизированном режиме сравнивает номер грузовика и страну его регистрации с информацией, которая была внесена при пересечении границы», — говорится в сообщении.
В Укртрансбезопасности пояснили, что таким образом в электронной очереди остаются только верифицированные машины, а введенные изменения будут предотвращать злоупотребления с очередью.
Так, создать запись в «єЧерга» можно:
- только при условии, что машина находится в Украине в момент записи в очередь;
- только если машина, номер и страна регистрации были указаны достоверно;
- если система может верифицировать данные машины.
Напомним, недавно в крупнейшем грузовом пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» в рамках проекта «єЧерга» начали тестирование камер автоматической фиксации.
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