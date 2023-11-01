В Минвосстановления предоставили ответы на ТОП-10 вопросов об услуге «єЧерга» — Finance.ua

В Минвосстановления предоставили ответы на ТОП-10 вопросов об услуге «єЧерга» Сегодня 04:58 — Личные финансы

В Минвосстановления предоставили ответы на ТОП-10 вопросов об услуге «єЧерга»

«єЧерга» — электронная очередь пересечения границы на международных автомобильных пунктах пропуска. 8 мая на 16 пунктах пропуска стартовала услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков. Зарегистрироваться можно на сайте echerha.gov.ua или в мобильном приложении «єЧерга». С середины мая пересечение границы для грузовиков должно было стать возможным только по записи в электронной очереди.

В Министерстве восстановления ответили на десять самых популярных вопросов об этой системе.

1. Как поставить в очередь авто при замене тягача в таможенной декларации?

Поставить в очередь тягач, указанный в таможенной декларации, а затем произвести замену на другой через кнопку замены водителя или транспортного средства.

2. Как заменить водителя в очереди, чтобы это интегрировалось с системой «Шлях»?

Отменить заявку водителя, которого заменяем, создать новую заявку и подождать 15 мин, чтобы состоялся обмен данными с Государственной пограничной службой. После проверки заявки в системе «Шлях» — произвести замену водителя в кабинете «єЧерга», нажав кнопку «замена водителя/ТС».

3. Критичны ли допущенные при регистрации ошибки в номере ТС, таможенной декларации и т. п.

Да, поскольку в системе не предусмотрена возможность редактировать номер прицепа или данные о грузе. Следует внимательно проверять все данные на каждом этапе регистрации.

4. Почему я не могу заменить в очереди водителя или тягач?

После внесения новых данных система не позволяет продолжить действие.

Замена тягача возможна в пределах одного предприятия, то есть код ЕГРПОУ владельца автомобилей должен совпадать. Кроме того, перед изменением данных в очереди важно отменить заявку в системе «Шлях» и создать новую заявку с актуальными данными.

Сделать замену на ТС, принадлежащее другому предприятию, невозможно, необходимо бронировать новое место в очереди.

5. Почему автомобиль постоянно перебрасывает в очереди вперед или назад?

Время въезда, отображаемое в кабинете водителя по каждому авто, является ориентировочным, оно может изменяться в зависимости от многих факторов:

пропускная способность МАПП;

быстрота работы смежной страны;

разница в скорости оформления загруженных/пустых автомобилей;

действия с очередью других водителей (продление очередей в диапазоне 4−10 часов, отмена и т. п. );

); скорость прибытия и заезда на границу;

паузы очереди при временной невозможности осуществлять запуск авто на МАПП.

Необходимо следить за плановым временем въезда, удобнее всего это делать в мобильном приложении eCherha.

6. Как узнать, подпадает ли мой груз под категорию скоропортящихся?

Проверка осуществляется по коду товара по УКТ ВЭД.

Если код товара имеется в данном перечне, при внесении таможенной декларации при регистрации авто в очередь система автоматически распознает его и предоставит приоритет.

Если вашего скоропортящегося товара еще нет в данном перечне, нужно обратиться в профильную ассоциацию, которая, в свою очередь, обращается в профильное Министерство.

7. Создали слишком много заявок в систему 18−60, но указали некорректную дату пересечения или допустили другие ошибки, что делать?

Необходимо отменить все созданные заявки в порядке обратном созданию. То есть создали в порядке 1−2-3−4-5, а отменяем в порядке 5−4-3−2-1.

Самой действенной профилактикой является создание только одной заявки на одного водителя для одного пересечения.

Напоминаем, что заявка 18−60 действует в системе 2 дня «до» и 10 дней «после» ожидаемой даты пересечения.

Если время ожидания в очереди превышает срок действия заявки — отмените предыдущую заявку и создайте новую. При этом место в очереди сохраняется.

8. Есть несколько таможенных деклараций и сборный груз. Как правильно зарегистрировать такой автомобиль в очередь?

При наличии нескольких таможенных деклараций для регистрации в очереди используем только одну из них.

Если авто пересекает границу с Польшей, то при наличии кода товара, подпадающего под категорию группы товаров 1−24, следует выбирать очередь для товаров группы 1−24.

В случае обнаружения нарушения такому авто придется перерегистрироваться в правильную очередь.

9. Как проходит регистрация в очередь для перевозчиков гуманитарных грузов?

Регистрацией таких авто в очереди занимается Министерство иностранных дел Украины. Советуем до начала рейса обращаться в посольства Украины в тех странах, откуда оказывается гуманитарная помощь. Посольства сообщают МИДу о перевозке такой помощи. И только при таких условиях перевозчик может рассчитывать на внеочередное пересечение границы.

10. Не помню пароль для входа в личный кабинет или отмены действующей очереди, что делать?

Необходимо произвести смену пароля.

На странице авторизации нажимаем текст «не помню пароль». Далее система запросит ввод электронной почты, на которую был создан кабинет в «єЧерга».

После ввода нажимаем кнопку «получить код».

Сворачиваем приложение «єЧерга» и открываем электронную почту через браузер или в приложении. На почту поступит автоматически сгенерированное письмо с 4-значным кодом. Если вы не видите письмо с кодом — рекомендуем обновить страницу и проверить папку «Спам».

Возвращаемся в «єЧерга», где перед вами 3 графы для заполнения. В первые две вводим новый пароль (надежный, не менее 8 символов), в третьей графе — код из сообщения, которое получили на e-mail. Нажимаем «установить пароль».

Готово! Новый пароль можно использовать для входа в кабинет и отмены активной очереди, которая больше не актуальна.

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