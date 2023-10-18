Минвосстановление планирует с 2024 г. внедрить «єЧерга» для всех транспортных средств — Finance.ua

Минвосстановление планирует с 2024 г. внедрить «єЧерга» для всех транспортных средств Сегодня 09:41

Минвосстановление планирует с 2024 г. внедрить «єЧерга» для всех транспортных средств, zakordon.24tv.ua

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления) с 2024 года планирует внедрить электронную очередь («єЧерга!») для всех транспортных средств, в том числе частных. Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Есть история с нелегалами, которые ездят „бусиками“, а есть — с большими автобусами. На пунктах пропуска они проезжают по отдельной полосе, как микроавтобус. Пока мы их не видим, но со следующего года будем видеть благодаря электронной очереди. Со следующего года у нас вообще все транспортные средства, даже частные, будут выезжать по электронной очереди», — сказал Деркач.

Также, по его словам, в середине ноября будет презентована новая электронная платформа легальных перевозчиков, ориентируясь на которую агрегаторы по продаже билетов будут понимать, какой из рейсов легальный, какой нет, и, соответственно, не будут продавать билеты на нелегальные рейсы.

«Сейчас мы создали реально крутой реестр, к которому будут меть доступ все агрегаторы, продающие билеты. И они будут видеть, что если кто-то из перевозчиков ставит на продажу не указанный в реестре рейс, то в идеале они не будут соглашаться продавать на него билеты через свои сервисы», — сообщил Деркач.

Он также уточнил, что с созданием реестра будет привязка: реестр, перевозчик-лицензиат и его конкретные автобусы. Таким образом перевозчик не сможет зарегистрировать свой автобус на какой-то несуществующий официальный рейс. До сих пор такого реестра не было. Перевозчики вносили в Excel-табличку.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.