Для перевозчиков интегрировали системы «єЧерга» и «Шлях» и запустили новую услугу — Finance.ua
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Для перевозчиков интегрировали системы «єЧерга» и «Шлях» и запустили новую услугу

Казна и Политика
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Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры объявило о запуске новой услуги для международных перевозчиков в рамках проекта «єЧерга» — теперь можно отслеживать все онлайн-бронирования в личном кабинете.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Просматривать все активные очереди можно через личный кабинет в системе «Шлях». Речь идет о статусе каждого грузовика и автобуса, зарегистрированных на перевозчика. Новая опция стала доступной благодаря интеграции систем есть єЧерга и «Шлях», — говорится в сообщении
Проверить статус всех автомобилей в электронной очереди можно в личном кабинете системы «Шлях» во вкладке «Моя єЧерга».
В частности, перевозчик может посмотреть:
  • Транспортные средства, зарегистрированные в электронной очереди.
  • Статус авто в єЧерзі.
  • Данные о предприятии, транспортном средстве, прицепе.
  • Номер грузовой таможенной декларации.
В министерстве напомнили, что с 1 августа идет тестирование услуги электронной записи для пересечения границы автобусами. В настоящее время тестирование включает восемь пунктов пропуска, регулярные и нерегулярные маршруты.
По результатам тестирования вскоре станет доступна услуга слотирования — возможность выбрать время пересечения границы в соответствии с расписанием движения автобуса.
По материалам:
Економічна Правда
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