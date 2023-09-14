Для перевозчиков интегрировали системы «єЧерга» и «Шлях» и запустили новую услугу — Finance.ua

Для перевозчиков интегрировали системы «єЧерга» и «Шлях» и запустили новую услугу Сегодня 11:13 — Казна и Политика

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры объявило о запуске новой услуги для международных перевозчиков в рамках проекта «єЧерга» — теперь можно отслеживать все онлайн-бронирования в личном кабинете.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Просматривать все активные очереди можно через личный кабинет в системе «Шлях». Речь идет о статусе каждого грузовика и автобуса, зарегистрированных на перевозчика. Новая опция стала доступной благодаря интеграции систем есть єЧерга и «Шлях», — говорится в сообщении

Проверить статус всех автомобилей в электронной очереди можно в личном кабинете системы «Шлях» во вкладке «Моя єЧерга».

В частности, перевозчик может посмотреть:

Транспортные средства, зарегистрированные в электронной очереди.

Статус авто в єЧерзі.

Данные о предприятии, транспортном средстве, прицепе.

Номер грузовой таможенной декларации.

В министерстве напомнили, что с 1 августа идет тестирование услуги электронной записи для пересечения границы автобусами. В настоящее время тестирование включает восемь пунктов пропуска, регулярные и нерегулярные маршруты.

По результатам тестирования вскоре станет доступна услуга слотирования — возможность выбрать время пересечения границы в соответствии с расписанием движения автобуса.

Економічна Правда По материалам:

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