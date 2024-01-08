Румыния строит новую автомагистраль до границы с Украиной — Finance.ua
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Румыния строит новую автомагистраль до границы с Украиной

Казна и Политика
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Румыния строит новую автомагистраль до границы с Украиной
Румыния строит новую автомагистраль до границы с Украиной
Румыния строит новую автомагистраль до границы с Украиной, которая позволит обеспечить дополнительный доступ Украины к румынским портам в обход Польши, Венгрии и Словакии.
Об этом сообщает румынское издание Ziarul de Vrancea.
Новый транспортный коридор обеспечит доступ Украины к румынским портам в обход Польши, Венгрии и Словакии. Румынские СМИ сообщают, что магистраль строят в авральном режиме: около 3000 рабочих и сотни автомобилей работают круглосуточно, 7 дней в неделю.
Румыния ведет работы по строительству «Молдовской автомагистрали», которая должна протянуться от Бухареста до границы с Украиной. Она будет проходить по маршруту: Бузеу, Фокшаны, Бакэу, Роман, Пашкань и Сучава, соединяясь с украинской дорогой М 19 возле Серета.
По сообщениям СМИ, в настоящее время в проект привлечены тысячи работников и сотни единиц техники. Эта дорога имеет важное значение для Украины, она создаст возможность получить новый европейский транспортный коридор.
Кроме того, эта автомагистраль может предоставить Украине доступ к портам Румынии и создать альтернативный путь в страны Евросоюза, минуя Польшу, Венгрию и Словакию. Строится дорога на средства Румынии и Евросоюза.
Напомним, что Украина и Румыния подписали соглашение о сотрудничестве, которое касается развития 5G, восстановления телеком-сетей и повышения их устойчивости.
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По материалам:
ua.news
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