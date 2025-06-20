Какие пенсии в соседних странах: Польша, Румыния, Словакия и другие (инфографика) — Finance.ua

Какие пенсии в соседних странах: Польша, Румыния, Словакия и другие (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Какие пенсии в соседних странах: Польша, Румыния, Словакия и другие (инфографика)

В Украине — одна из самых низких пенсий в Европе. Пенсии значительно отличаются от пенсий в соседних странах как по размеру, так и по уровню минимальных выплат.

В Украине средняя пенсия составляет около 6 300 грн, что эквивалентно около 132 евро, а минимальная — около 60 евро.

Польша

В Польше, которая является ближайшим соседом и одной из крупнейших экономик региона, средняя пенсия от 2025 года составляет около 2 тыс. злотых, что примерно равно 465 евро. Минимальная пенсия здесь значительно выше — около 430 евро. Эти выплаты покрывают все основные потребности польских пенсионеров, но минимальной не всегда хватает на комфортную жизнь, особенно в больших городах.

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Прожиточный минимум колеблется от 1400 до 2 тыс. злотых, поэтому пенсия является важным, но не всегда достаточным источником дохода. Средняя пенсия позволяет покрывать питание, коммунальные услуги, лекарства и некоторые дополнительные потребности.

Румыния

В Румынии средняя пенсия составляет 2 700 румынских леев, или примерно 540 евро, а минимальная пенсия составляет около 230 евро. Хотя экономика страны растет, пенсионные выплаты остаются относительно низкими, особенно в сельских районах, где многие пенсионеры предстают перед трудностями.

Таким образом, пенсия покрывает базовые потребности, такие как расходы на питание, лекарства и коммунальные услуги, но дополнительные потребности, например досуг или путешествия могут оставаться за пределами возможностей румынских пенсионеров.

Молдова

В Молдове средняя пенсия составляет примерно 4407 молдавских леев, что эквивалентно около 200 евро, а минимальная — около 150 евро. Это также значительно выше украинских показателей, хотя и ниже, чем в большинстве других соседних стран. Эти выплаты не покрывают полностью прожиточный минимум. Пенсионеры в Молдове часто экономят на коммунальных услугах и продуктах, закрывая только основные потребности.

Словакия

Здесь средняя пенсия составляет около 637 евро, что является одним из самых высоких показателей в регионе, а минимальная пенсия колеблется в пределах 350−400 евро. Это обеспечивает пенсионерам более стабильный уровень жизни.

Минимальная пенсия охватывает основные ежемесячные расходы, такие как питание, коммунальные услуги, лекарства. В этой стране считают пенсию комфортной, когда человек имеет примерно 800 евро, а 500 евро достаточно только для базовых нужд. Средняя пенсия обеспечивает более стабильный и достойный уровень жизни пенсионеров.

Венгрия

В Венгрии средняя пенсия составляет около 210 тыс. форинтов, что примерно равно 540 евро, а минимальная пенсия — около 350 евро. Несмотря на то, что это одна из самых низких средних пенсий в Центральной Европе, она все равно значительно превышает украинские выплаты.

Эти выплаты позволяют покрывать базовые потребности, включая питание, жилье и медикаменты, но не всегда обеспечивают комфортный уровень жизни.

Различия

Различия между пенсиями в Украине и соседних странах заключаются в размере выплат, механизмах начисления, а также в уровне покупательной способности пенсионных доходов.

Пенсии в соседних странах в среднем в 3−5 раз выше украинских.

В то же время, в Украине низкий уровень пенсионных выплат, в сочетании с высокой инфляцией и ростом цен, создает серьезные вызовы для старшего поколения, заставляя многих пенсионеров выживать на грани бедности.

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