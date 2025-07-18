«Подводные камни» работы в Польше по трудовому договору (umowa o pracę) — Finance.ua

«Подводные камни» работы в Польше по трудовому договору (umowa o pracę) Сегодня 14:03 — Мир

«Подводные камни» работы в Польше по трудовому договору (umowa o pracę)

В Польше существует значительный спрос на работников из Украины, особенно в промышленности, логистике, торговле и на сезонных работах, поэтому найти вакансию для себя там достаточно просто. Однако у польского трудового договора (umowa o pracę) есть свои нюансы и «подводные камни». Рассказываем о них поподробнее.

Как говорится в статье Finance.ua , с 1 января 2025 года все иностранцы, в частности украинцы, могут работать в Польше только на основе трудового договора (umowa o pracę). Другие формы договоров (umowa zlecenie, umowa o dzieło) для них запрещены. Исключения возможны только для артистов, тренеров и спортсменов.

Что нужно знать о трудовом договоре (Umowa o pracę) в Польше

Это классический контракт между работодателем и работником, предоставляющий наибольший уровень защиты и социальных гарантий.

Его преимущества:

оплачиваемый отпуск — от 20 до 26 дней в году;

оплачиваемые больничные — 75% от зарплаты;

возможность получить ипотечный кредит;

декретный отпуск и выплаты для беременных женщин;

защита от внезапного увольнения: работодатель обязан сообщить о расторжении договора заранее (1−3 месяца).

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Условия:

минимальная заработная плата: С 1 января 2025 года составляет 4666 злотых брутто в месяц (примерно 3510 злотых нетто);

обязательные условия договора: четко указаны должность, место работы, график, размер оплаты, дата начала работы;

рабочая неделя — 40 часов (8 часов в день);

доступ к социальным льготам, включая медицинское обслуживание и пенсионные выплаты.

«Подводные камни», о которых вам следует знать

1. Обязательный срок предупреждения об увольнении (okres wypowiedzenia), зависящий от продолжительности работы у этого работодателя:

если работник работал менее 6 месяцев — срок предупреждения составляет 2 недели;

если от 6 месяцев до 3 лет — 1 месяц;

если более 3 лет — 3 месяца.

То есть, если вы хотите уйти с работы, придется ждать долго или договариваться о расторжении «по согласию сторон».

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Также следует знать, что период предупреждения начинается с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление об увольнении, поэтому фактически отрабатывать придется до конца месяца плюс срок предупреждения.

2. Испытательный срок — время «неопределенности». Umowa o pracę часто начинается с испытательного периода (na okres próbny), обычно до 3 месяцев. В это время уволить могут почти без объяснений, и прав у работников гораздо меньше. Но социальные гарантии уже действуют.

3. Высокий уровень социальных отчислений (ZUS) уменьшает чистую зарплату. В Польше зарплата обычно указывается в брутто (до вычета налогов и взносов), а на руки (нетто) работник получает меньшую сумму из-за обязательных социальных отчислений (взносов в ZUS) и налогов. То есть, как мы писали раньше, если вы договорились о зарплате 4666 злотых в месяц, то получите примерно 3510 злотых нетто, может и меньше — в зависимости от конкретных условий.

Всегда читайте договор перед подписанием, требуйте его копию и уточняйте непонятные пункты. Если есть сомнения, лучше обратиться к юристу или профсоюзной организации. В Польше это реально помогает.

Подробнее об условиях работы за границей читайте в статье по ссылке.

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